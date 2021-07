Dla samorządów z Polskiego Ładu przewidziana jest kwota 20 mld zł na inwestycje o charakterze lokalnym, już można wnioskować o środki z tego funduszu - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z mieszkańcami Trzciany (woj. małopolskie).

Prezydent podkreślił, że Polski Ład "to wielki rządowy program przede wszystkim inwestycji na niewyobrażalne pieniądze, gdzie nasze, krajowe środki będą połączone ze środkami europejskimi".



To wielkie zamierzenie inwestycyjne, ale ono rzeczywiście, jestem przekonany zrealizowane mądrze - a jak do tej pory udaje nam się mądrze i dobrze pożytkować środki publiczne - przyniesie ogromny impuls rozwojowy dla naszego kraju - mówił prezydent.



Dla samych tylko samorządów z funduszu Polskiego Ładu przewidziana jest kwota 20 mld zł na inwestycje o charakterze lokalnym. Już można w tej chwili wnioskować o środki z tego funduszu, już można w tej chwili występować o te pieniądze, zachęcam do tego z całego serca. Potrzebujemy ogromnie tych inwestycji, one generują nowe miejsca pracy, ale przede wszystkim one oznaczają rozwój kraju - podkreślił prezydent.



Zaznaczył, że będą też realizowane wielkie inwestycje takie jak Centralny Port Komunikacyjny.

Prezydent podkreślił, że to, do czego zobowiązał się w kampanii wyborczej "jest i będzie realizowane", a plan inwestycyjny, o którym mówił przed rokiem rząd zamieścił w Polskim Ładzie. To wielki, rządowy program, przede wszystkim inwestycji na niewyobrażalne pieniądze, gdzie środki nasze krajowe będę połączone ze środkami europejskimi, także w ramach Funduszu Odbudowy - powiedział Duda.

Duda podkreślił, że z radością przyjeżdża do mniejszych miejscowości, do których do tej pory prezydent przyjeżdżał rzadko. Ja bym chciał, żeby rodacy moi w całym kraju czuli, że prezydent jest blisko nich - mówił Duda. Jak dodał, nie trzeba przyjeżdżać do Warszawy, żeby przy okazji uroczystości państwowych zobaczyć prezydenta. Chciałbym, żebyście państwo mogli spotkać się ze mną tam, gdzie mieszkacie - powiedział. Cieszę się, że mogłem wrócić na trasę moich krajowych wizyt - mówił Duda i zapowiedział, że będzie ich więcej.