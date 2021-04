17 wandali w wieku od 16 do 35 lat zatrzymali policjanci z Gdyni i komendy wojewódzkiej w Gdańsku. Jak opisuje policja to osoby związane ze środowiskiem pseudokibiców, które usłyszały już zarzuty uszkodzenia mienia i udziału w zbiegowisku.

Policjanci zatrzymali 17 osób / Policja Pomorska /

Zniszczone miały zostać murale oraz elewacja stadionu miejskiego w Gdyni, a także pobliskie budynki. W czwartek umieszczono na nich m.in obraźliwe napisy.

U mężczyzn znaleziono między innymi kominiarki z barwami jednego z trójmiejskich klubów, ręczny miotacz gazu, ochraniacze na zęby i nogi / POMORSKA POLICJA /



Sprawców - według ustaleń policji - zatrzymano na jednym z parkingów w Gdańsku. U grupy mężczyzn, jak opisuje Michał Sienkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, znaleziono między innymi kominiarki z barwami jednego z trójmiejskich klubów, ręczny miotacz gazu, ochraniacze na zęby i nogi, maczetę, trzonek od siekiery, a także farby w sprayu oraz zabrudzoną nimi odzież i robocze rękawiczki.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zbiegowisku. Trzech mężczyzn dodatkowo usłyszało zarzut uszkodzenia mienia, to przestępstwo miało charakter chuligański, za to grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Po przedstawieniu zarzutów zostali zwolnieni.

Wideo youtube