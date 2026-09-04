Sejm zdecydował ws. Macieja Berka. Kluczowe głosowanie ws. sędziego TK

RMF24

Maciej Berek został wybrany sędzią Trybunału Konstytucyjnego w dzisiejszym głosowaniu w Sejmie. W głosowaniu wzięło udział 437 posłów, większość bezwzględna to 219. Na Macieja Berka zagłosowało 226 posłów, a na Artura Kotowskiego 184 posłów. Faktyczne objęcie tej funkcji przez Berka zależy jeszcze od odebrania ślubowania przez prezydenta Karola Nawrockiego, wobec części wcześniej wybranych przez Sejm sędziów prezydent tego nie zrobił.

Maciej Berek wybrany sędzią TK przez większość sejmową

Maciej Berek został wybrany sędzią Trybunału Konstytucyjnego. W głosowaniu wzięło udział 437 posłów, większość bezwzględna to 219. Na Macieja Berka zagłosowało 226 posłów, a na Artura Kotowskiego, kandydata PiS, 184 posłów.

Przed dzisiejszym głosowaniem w Sejmie zdania w koalicji rządzącej były jednak podzielone. Choć wczoraj sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Macieja Berka, a kandydat PiS, Artur Kotowski, otrzymał opinię negatywną, w koalicji byli otwarci przeciwnicy Berka.

To m.in. szef klubu Polski 2050 Paweł Śliz oraz przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Polska 2050 przyjęła jednak pozytywną rekomendację dla jego kandydatury, a Szymon Hołownia publicznie deklarował, że skłania się ku głosowaniu „za”.

Sprawa politycznie drażliwa

Kwalifikacji prawniczych Macieja Berka nikt nie kwestionował. Zastrzeżenia dotyczyły standardów odpolitycznienia TK.

Kandydatura Berka wzbudzała kontrowersje przede wszystkim dlatego, że jako niedawny minister i bliski współpracownik premiera Donalda Tuska miałby niemal bezpośrednio przejść z rządu do organu mającego kontrolować konstytucyjność działań władzy. Krytycy wskazywali, że może to podważać zarówno faktyczną niezależność sędziego, jak i społeczne postrzeganie bezstronności Trybunału.

Spór zaostrza fakt, że obecnie rządzący wcześniej popierali rozwiązanie przewidujące czteroletnią karencję dla byłych członków rządu przed objęciem funkcji w Trybunale Konstytucyjnym, choć ustawa w tej sprawie nie weszła w życie.

Mam wielki żal do PiS, bo to ta partia doprowadziła do tego, że wyśmienity prawnik, z dużym doświadczeniem, bardzo dobry urzędnik, nie może pójść do TK. I choć o głowę przerasta Krystynę Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza, Bogdana Święczkowskiego, to nie mogę za nim zagłosować. To ja procedowałem ustawę o TK (...). Jeśli chcieliśmy wprowadzić jakieś zmiany tą ustawą, walczyliśmy o nie, to w jakimś celu - mówił wczoraj Business Insider poseł Paweł Śliz, szef klubu Polski 2050.

Dlaczego premier i KO popierali tę kandydaturę?

Donald Tusk mówił, że nie zna osoby lepiej niż Maciej Berek przygotowanej do tego, żeby pomóc naprawić „tę sytuację, jaką mamy w związku z wadliwym Trybunałem Konstytucyjnym”.

Na pewno w sytuacji, jeśli zostanie wybrany i stanie się sędzią Trybunału Konstytucyjnego, będzie wiedział, co robić, żeby nie narazić się nawet na najmniejsze podejrzenie czy zarzut, że działa stronniczo, bo był częścią tego mechanizmu, który ustanawiał to nowe prawo - mówił 13 sierpnia premier Tusk.

W uzasadnieniu zgłoszonej kandydatury Maciej Berka posłowie Koalicji Obywatelskiej napisali natomiast: