Tusk: Kibole i patologia nabrała odwagi, bo dostała polityczny patronat

RMF24

„Musimy wydać zdecydowaną wojnę przemocy. Bandyci, kibole i ta patologia przemocowa nabrała odwagi i tupetu, bo dostała polityczny patronat” – powiedział Donald Tusk podczas otwarcia posiedzenia rządu. Nawiązał w ten sposób do głośnego w ostatnich dniach ataku na ukraińską parę we Wrocławiu. Zwrócił się też do prezydenta Karola Nawrockiego, by zabrał głos w tej sprawie oraz do Jarosława Kaczyńskiego, by „przestał wzywać do tworzenia bojówek”.

W niedzielę 26 lipca na ul. Okulickiego we Wrocławiu doszło do pobicia 20-latki oraz 21-latka narodowości ukraińskiej. Dzisiaj w tej sprawie zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn. Jeden usłyszał już zarzuty pobicia i stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej. Skomentował to przed posiedzeniem Rady Ministrów premier Donald Tusk.

Nie ma w tym przypadku, że jeden z zatrzymanych, ten który bił Ukrainkę, chwalił się w mediach społecznościowych, że jest obrońcą granic. Dobrze wiemy, jakie siły stoją za ludźmi, którzy udają wielkich patriotów - podkreślił Donald Tusk.

My w Polsce jesteśmy wrażliwi na przemoc, szczególnie, gdy dotyka najsłabszych, kobiety, dzieci, ludzi chorych. Nie mówiłbym o tym na otwarciu posiedzenia rządu, gdyby nie powtarzające się akty przemocy. Często źródłem przemocy są uprzedzenia narodowościowe, nienawiść. Często ofiarami przemocy stają się Ukrainki i Ukraińcy - zaznaczył szef rządu.

Tusk mówił też, że wielkim polskim atutem, dziedzictwem narodowym, była Solidarność. Zbudowaliśmy wyjątkową pozycję w świecie dzięki Solidarności – powiedział premier i dodał, że członkowie Solidarności walczyli „przeciwko przemocy, metodami bez przemocy”. Zaznaczył też, że Solidarność nabrała niezwykłego wymiaru w pierwszych dniach i tygodniach wojny, napaści Rosji na Ukrainę.

To w tej chwili jest grzebane. Zostaną z tego ruiny, jeśli będziemy pozwalali bandytom, kibolom, przestępcom, bezkarnie bić i poniżać ludzi, ponieważ mówią z nieco innym akcentem. Chcę podkreśli, że zagrożeni są także polscy obywatele. Jesteśmy świadkami narastającej przemocy wobec Polek i Polaków ze strony Polaków. Nie ma dnia, żebym nie widział takich informacji - powiedział premier Tusk.

Premier zaapelował do prezydenta, wspominając o „ustawkach”

Szef rządu zwrócił się też do prezydenta, żeby zabrał głos w tej sprawie. Przypomniał, że kiedyś chwalił „ustawki”.

Zwracam się do prezydenta, aby przestał milczeć. Chwalił ustawki jako szlachetne walki wręcz. Proszę teraz zobaczyć, jak wyglądają te szlachetne walki w wykonaniu ludzi z Gromdy, Kamratów i Bąkiewicza - powiedział Tusk.

Premier zaznaczył, że „dobre imię Polski jest rujnowane przez nawiedzonych politycznie przestępców” i że „każdy, kto bije Ukrainki na ulicy, wspiera najgorszy sposób myślenia o Polsce i wspiera banderowców”.

Szef rządu zwrócił się także do Jarosława Kaczyńskiego, żeby przestał wzywać do „tworzenia bojówek”.

Odpowiedzialność za wzrost przemocy i przyzwolenie na takie działania ponoszą także politycy, którzy dają im polityczne wsparcie i moralny mandat - podkreślił Tusk.

Brutalne pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Jest ruch prokuratury Zarzuty pobicia i stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej postawiła wrocławska prokuratura 27-letniemu Tomaszowi M., podejrzanemu o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy. Do zdarzenia doszło w niedzielę we Wrocławiu.