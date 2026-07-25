„Szokująca decyzja”. Donald Tusk o ruchu Karola Nawrockiego

RMF24

„Szokująca decyzja Karola Nawrockiego (...). Pamiętajcie o tym przy dystrybutorach” - napisał Donald Tusk dziś o poranku. Premier skomentował w ten sposób wczorajszą decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych.

Kancelaria prezydenta poinformowała, że Karol Nawrocki zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 roku ze zbycia paliw ciekłych.

W sobotni poranek tę decyzję skomentował premier.

Szokująca decyzja Karola Nawrockiego. Zablokował ustawę, która pozwalała opodatkować gigantyczne zyski koncernów paliwowych, dzięki czemu można było sfinansować tańsze paliwa na naszych stacjach (program CPN). Pamiętajcie o tym przy dystrybutorach - napisał premier.

Prezydent Karol Nawrocki argumentował swoją decyzję tym, że jego zdaniem nowy podatek nie obniża cen paliwa.

Ma przede wszystkim dostarczyć pieniędzy do budżetu. Nie mogę zaakceptować sytuacji, w której próbę łatania finansów państwa przedstawia się obywatelom jako ochronę ich interesów, podczas gdy skutkiem będzie kolejna fala podwyżek - powiedział Karol Nawrocki.

Decyzję prezydenta Nawrockiego zrecenzował również minister finansów Andrzej Domański.

„Prezydent Nawrocki zablokował kolejne 4 mld zł dla budżetu Polski. To środki, które miały sfinansować pakiet CPN chroniący Polaków przed wysokimi cenami paliw. Zamiast po stronie Polaków stanął po stronie koncernów paliwowych odnoszących potężne zyski z obecnej sytuacji na rynku paliw. Wysyłając ustawę do TK, którego działanie sam wcześniej sparaliżował, kolejny raz uderzył też w polskie finanse publiczne” - napisał minister.

Ceny paliw będą dalej rosnąć. Ile zapłacimy w przyszłym tygodniu?

Analitycy e-petrol.pl prognozują, że w przyszłym tygodniu przedziały cen wyniosą: dla benzyny Pb98 - 8,14-8,29 zł za litr, dla Pb95 - 7,29-7,42 zł za litr, dla oleju napędowego - 7,99-8,15 zł za litr, a dla autogazu- LPG - 3,06-3,15 zł za litr. Sezon wakacyjnych wyjazdów sprzyja utrzymaniu wysokiego popytu na paliwa, co zmniejsza przestrzeń do wyraźniejszych obniżek, zwłaszcza, ze modelowe marże dla prowadzących stacje paliw kurczą się.

Diesel po 8 zł? Wizyta na stacji paliw będzie bardzo bolesna Na wielu stacjach ceny diesla przekraczają już poziom 7,90 zł. Tak jest między innymi w Warszawie. Analitycy rynku przewidują, że trzeba szykować się na to, że niedługo zobaczymy „8”. Paliwa mocno drożeją przez to, że końca konfliktu na Bliskim…

Dlaczego ceny paliw rosną?

Sytuacja na rynku paliw jest pokłosiem niegasnącego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Donald Trump przyznał wczoraj, że rozważa przeprowadzenie kolejnego potężnego ataku na Iran. W rozmowie z portalem Axios prezydent USA stwierdził, że byłby to cios "większy niż kiedykolwiek wcześniej”. Zapowiedział, że jest gotów działać sam, choć gdyby trzeba było, to „Izrael dołączyłby w ciągu dwóch minut”.

Iran odrzuca propozycję rozejmu, w wyniku czego dzisiejszej nocy wojsko USA przeprowadziło kolejną, już trzynastą z rzędu serię uderzeń. Celem ataków były strategiczne irańskie ośrodki wojskowe, a sytuacja w rejonie cieśniny Ormuz pozostaje napięta. Iran zamknął szlak handlowy przez cieśninę Ormuz. Bombardowane są ropociągi. Tylko przez 10 dni ropa na rynkach podrożała z 70 do 90 dolarów za baryłkę.

Jest to kluczowe, jeśli chodzi o ceny paliw - również w Polsce - ponieważ to właśnie cieśnina Ormuz jest „wąskim gardłem” światowej gospodarki, przez które przepływa około 20-30 proc. transportowanej drogą morską ropy naftowej oraz niemal 30 proc. gazu LNG.