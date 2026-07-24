Prezydent Nawrocki podpisał 5 ustaw, w tym „łańcuchową”

RMF24

Prezydent Karol Nawrocki zatwierdził pięć nowych ustaw, w tym tzw. ustawę łańcuchową. Jedną ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej.

Prezydent podpisał m.in. nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, tzw. ustawę łańcuchową. Nowe przepisy wprowadzają generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi oraz nakazują zapewnienie zwierzętom codziennego ruchu i godnych warunków bytowania. Ustawa została przygotowana po wcześniejszym wecie prezydenta, które – jak podkreślił Karol Nawrocki – zmusiło rząd i parlament do opracowania lepszych rozwiązań.

Podpisana została także ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Nowe regulacje mają chronić polskie biura podróży przed utratą płynności w sytuacjach nadzwyczajnych oraz zabezpieczać interesy klientów. Przyjęcie vouchera będzie dobrowolne, a w przypadku jego niewykorzystania pieniądze zostaną zwrócone.

Sztuczna inteligencja pod nadzorem

Wśród podpisanych ustaw znalazła się także ustawa o systemach sztucznej inteligencji. Nowe przepisy porządkują nadzór nad AI w Polsce i umożliwiają bezpieczne testowanie innowacyjnych rozwiązań przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Prezydent podkreślił, że technologia powinna służyć człowiekowi, a nie odwrotnie, i przypomniał o konieczności inwestycji w rozwój kluczowych technologii.

Zmiany w leczeniu uzależnień i onkologii

Prezydent zatwierdził również nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która rozszerza dostęp do leczenia substytucyjnego oraz umożliwia skuteczniejsze działanie zespołów medycznych w rejonach katastrof. Nowe przepisy mają także zamknąć luki prawne wykorzystywane przez producentów narkotyków syntetycznych.

Podpisana została także nowelizacja ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Celem zmian jest ograniczenie biurokracji, rozwój elektronicznej karty pacjenta oraz usprawnienie organizacji konsyliów lekarskich.

Podatek od nadzwyczajnych zysków pod lupą TK

Jedyną ustawą, której prezydent nie podpisał, jest ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw ciekłych. Karol Nawrocki skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, wskazując na poważne wątpliwości dotyczące zgodności z konstytucyjną zasadą niedziałania prawa wstecz (lex retro non agit). Prezydent podkreślił, że nowy podatek mógłby zostać przerzucony na konsumentów, prowadząc do kolejnej fali podwyżek cen paliw i żywności.