Diesel po 8 zł? Wizyta na stacji paliw będzie bardzo bolesna

RMF24

Na wielu stacjach ceny diesla przekraczają już poziom 7,90 zł. Tak jest między innymi w Warszawie. Analitycy rynku przewidują, że trzeba szykować się na to, że niedługo zobaczymy „8”. Paliwa mocno drożeją przez to, że końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać, a Donald Trump wydaje się go wręcz eskalować.

Diesel po 8 zł? Ceny na stacjach paliw w Polsce szybują

Na wielu stacjach w Polsce - m.in. w Warszawie - ceny diesla przekraczają już poziom 7,90 zł. Jak informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, powinniśmy się powoli przyzwyczajać do ceny 8 zł. Na warszawskim Powiślu najzwyklejszy olej napędowy kosztuje 7,93 zł. W wysokich cenach przoduje nie tylko Mazowsze, ale i Podkarpacie oraz Zachodnie Pomorze. Eksperci rynkowi, jak analizuje nasz dziennikarz, przewidują, że w przyszłym tygodniu będzie jeszcze drożej.

Myślę, że w przyszłym tygodniu niestety na dobre diesel przekroczy poziom 8 zł za litr. Benzyna będzie kosztować w granicach 7,47 - 7,50 zł - prognozuje Rafał Zywert, analityk biura maklerskiego Reflex.

Dlaczego ceny paliw rosną?

Sytuacja na rynku paliw jest pokłosiem niegasnącego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Donald Trump przyznał dzisiaj, że rozważa przeprowadzenie kolejnego potężnego ataku na Iran. W rozmowie z portalem Axios prezydent USA stwierdził, że byłby to cios "większy niż kiedykolwiek wcześniej”. Zapowiedział, że jest gotów działać sam, choć gdyby trzeba było, to „Izrael dołączyłby w ciągu dwóch minut”.

Iran odrzuca propozycję rozejmu, w wyniku czego dzisiejszej nocy wojsko USA przeprowadziło kolejną, już trzynastą z rzędu serię uderzeń. Celem ataków były strategiczne irańskie ośrodki wojskowe, a sytuacja w rejonie cieśniny Ormuz pozostaje napięta. Iran zamknął szlak handlowy przez cieśninę Ormuz. Bombardowane są ropociągi. Tylko przez 10 dni ropa na rynkach podrożała z 70 do 90 dolarów za baryłkę.

Jest to kluczowe, jeśli chodzi o ceny paliw - również w Polsce - ponieważ to właśnie cieśnina Ormuz jest „wąskim gardłem” światowej gospodarki, przez które przepływa około 20-30 proc. transportowanej drogą morską ropy naftowej oraz niemal 30 proc. gazu LNG.