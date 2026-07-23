Spotkanie Morawiecki-Kaczyński dobiegło końca. Jest komunikat

RMF24

W czwartek po godzinie 15 zakończyło się spotkanie Morawiecki-Kaczyński w siedzibie PiS-u przy ul. Nowogrodzkiej. Trwało ono ok. 3 godziny. Budynek jako pierwszy opuścił były premier Mateusz Morawiecki, nie rozmawiając jednak z dziennikarzami. Oficjalny komunikat pojawił się na profilu rzecznika PiS-u Rafała Bochenka. „Rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Wszyscy parlamentarzyści w naszym środowisku politycznym mają te same prawa, ale także obowiązki” - przekazał.

W czwartek w Warszawie odbyło się spotkanie Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego w sprawie stowarzyszenia Rozwój Plus.

Po godz. 15 na profilu rzecznika PiS-u Rafała Bochenka pojawił się oficjalny komunikat, w którym przekazano, że „nie doszło do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej”, czyli kwestii ewentualnego wykluczenia Morawieckiego z PiS-u.

„Rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Wszyscy parlamentarzyści w naszym środowisku politycznym mają te same prawa, ale także obowiązki. Czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii obowiązuje do końca dnia. Pan prezes Jarosław Kaczyński od zawsze podkreśla, że jedność środowisk patriotycznych jest gwarancją dobrej przyszłości naszej Ojczyzny” - czytamy.

Mateusz Morawiecki opuszcza siedzibę PiS-u, fot. Paweł Supernak / PAP

Przypomnijmy, że o północy mija wyznaczony przez kierownictwo PiS-u termin na złożenie deklaracji dotyczących braku przynależności do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Zgodnie z uchwałą podjętą 15 lipca członkowie ugrupowania mają zakaz działania w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym. Parlamentarzyści dostali siedem dni na opuszczenie organizacji lub złożenie deklaracji o braku przynależności. Niezastosowanie się do decyzji kierownictwa ma skutkować wykluczeniem z partii.

„Morawiecki poprosił”. Kulisy spotkania z Kaczyńskim przy Nowogrodzkiej „Mateusz Morawiecki poprosił prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o spotkanie. Pokazujemy, że zależy nam na porozumieniu” - podkreślił członek stowarzyszenia Rozwój Plus, europoseł PiS Piotr Müller. Ocenił, że „grupa intrygantów” próbuje wypchnąć…

Spór wokół stowarzyszenia Rozwój Plus

Uchwała uderzyła przede wszystkim w członków stowarzyszenia Rozwój Plus, powołanego przez Mateusza Morawieckiego. Były premier od początku zapowiadał, że nie zamierza likwidować organizacji ani rezygnować z jej działalności. Podtrzymał także plany organizacji zapowiedzianego na 31 lipca spotkania w Warszawie, określanego jako „grill”, podczas którego mają odbyć się panele i dyskusje o przyszłości Polski.

Morawiecki konsekwentnie przekonuje, że Rozwój Plus nie jest konkurencją dla Prawa i Sprawiedliwości, a przestrzenią do wymiany myśli i próbą dotarcia do coraz szerszego grona odbiorców.

Celem powinno być stworzenie szerokiego obozu prawicy i centroprawicy, który będzie przygotowany do przejęcia odpowiedzialności za państwo. Chcemy ponownie nadać Polsce dynamiczny impuls rozwojowy. Zamiast zwierać szeregi, rozpościerajmy skrzydła! – powiedział.

Zaapelował także do Jarosława Kaczyńskiego o jedność „ponad wewnętrznymi różnicami”.

Członkowie stowarzyszenia Rozwój Plus, jeszcze przed czwartkowym terminem, zapowiadali, że nie podporządkują się ultimatum władz partii.

Jacek Sasin w czwartek pod siedzibą PiS-u na Nowogrodzkiej, fot. Paweł Supernak / PAP

Sasin: Nie można być w dwóch partiach jednocześnie

W Porannej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin (obecny podczas spotkania na Nowogrodzkiej) - odnosząc się do ultimatum kierownictwa PiS-u nakazującego swoim działaczom złożenie oświadczeń o nieprzynależności do organizacji „prowadzących działalność polityczną” - mówił, że jest „około 150 oświadczeń wśród samych posłów”.

„Brakujące” osoby to członkowie stowarzyszenia Rozwój Plus, które „mają jeszcze kilkanaście godzin, żeby podjąć decyzję”. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej stronie Sejmu klub Prawa i Sprawiedliwości liczy 186 posłów.

Mogę tylko apelować, żeby to zrobić (złożyć oświadczenie), ponieważ my nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której z Prawa i Sprawiedliwości (ktokolwiek) odejdzie. No, ale każdy wybiera sam. Chciałbym też bardzo wyraźnie polemizować z twierdzeniem, że ktoś jest wypychany czy wyrzucany z Prawa i Sprawiedliwości. (...) Nikt nikogo nie wyrzuca. My dzisiaj dajemy możliwość wyboru. Nie można być w dwóch partiach jednocześnie – mówił poseł PiS.

