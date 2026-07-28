„Odbieram to jako próbę przeciągania tego serialu”. Morawiecki komentuje posiedzenie PiS

RMF24

„To co zostało ogłoszone po komitecie politycznym (PiS) odbieram jako próbę przeciągania tego serialu” – tak Mateusz Morawiecki skomentował to, co zostało ogłoszone po spotkaniu posłów w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Jak zaznaczył, w jego ocenie nie jest on już członkiem PiS.

Dziś w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości zebrał się komitet polityczny, który rozpatrywał sprawę parlamentarzystów, którzy nie podpisali wymaganych deklaracji o przynależności do partii. Na liście znalazły się 44 nazwiska.

Jak zaznaczył rzecznik PiS Rafał Bochenek po posiedzeniu, ostateczna decyzja, co stanie się z posłami, którzy znaleźli się na liście, należy do rzecznika dyscyplinarnego. Formalnie więc Mateusz Morawiecki i inne osoby ze stowarzyszenia Rozwój Plus nadal należą do partii.

Morawiecki komentuje

To co zostało ogłoszone po komitecie politycznym (PiS) odbieram jako próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, który nie służy Rzeczpospolitej – skomentował Mateusz Morawicki.

Jak zaznaczył były premier, opozycja powinna skupić się na tym, żeby punktować rząd, „a nie pozwalać kolejnym odcinkom tego kiepskiego serialu przykrywać tego, co najważniejszego się w Polsce dzieje”.

Zwracam się do wyborców Prawa i Sprawiedliwości, zwracam się do wyborców Zjednoczonej Prawicy, czy oczekujecie dalej takiego kiepskiego serialu, gdzie będziemy się zajmowali sami sobą, czy w ślad za decyzją pana prezesa z piątku o usunięciu nas z partii, oczekujecie otwarcia nowego rozdziału – mówił były prezes.

Morawiecki zaznaczył, że rozumie, że nie jest już członkiem partii, ponieważ brak podpisu „lojalki” miał skutkować usunięciem. Przyjmuję, że to się już stało, że zostaliśmy wypchnięci, że zostaliśmy usunięci – mówił były premier.

O tym, jakie będą kolejne kroki Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki ma poinformować za kilka godzin, po spotkaniu stowarzyszenia.

Zdaniem byłego premiera, za cały rozpad odpowiada „grupa intrygantów”, jednak nie ujawnił nazwisk wspomnianej grupy.

Rozpad w PiS

W zeszłym tygodniu o północy w nocy z czwartku na piątek minął termin złożenia przez parlamentarzystów PiS „oświadczenia o przynależności do partii”, które miało być gwarancją lojalności wobec ugrupowania. Brak podpisu oznaczał automatyczne wykluczenie z PiS. Wcześniej Jarosław Kaczyński przekazał, że ponad 30 posłów nie zdecydowało się na złożenie deklaracji, co skutkowało ich rezygnacją z członkostwa.

Wśród osób, które nie podpisały oświadczenia, znaleźli się m.in. Mateusz Morawiecki, Michał Dworczyk, Piotr Müller, Szymon Szynkowski vel Sęk i Sylwester Tułajew. Większość z nich związana jest ze stowarzyszeniem „Rozwój Plus”, które – według Kaczyńskiego – miało być próbą podziału partii. Próby osiągnięcia kompromisu między Kaczyńskim a Morawieckim zakończyły się fiaskiem.

Przemysław Czarnek ujawnił kulisy rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Według byłego ministra edukacji, Mateusz Morawiecki miał przekonywać posłów do konieczności utworzenia własnego klubu parlamentarnego.

Według Czarnka, decyzja o rozłamie nie była spontaniczna. Były premier miał prowadzić rozmowy z wieloma posłami, próbując przekonać ich do swojego pomysłu. To nie była decyzja podjęta w emocjach, tylko efekt długich konsultacji – zaznaczył Czarnek.