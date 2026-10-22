Co dalej z Polską 2050? Hołownia komentuje decyzję Pełczyńskiej-Nałęcz

RMF24

Szymon Hołownia - założyciel Polski 2050 i były marszałek Sejmu - odniósł się do decyzji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz o odejściu z rządu i funkcji przewodniczącej partii. "Klub Parlamentarny Polski 2050 pozostaje w koalicji. O nowym przywództwie partii zdecydują teraz - zgodnie ze statutem - jej członkowie w powszechnych wyborach" - zadeklarował w mediach społecznościowych.

Pełczyńska-Nałęcz: Koalicja stanęła przeciw ludziom

Swoją decyzję o odejściu ze stanowiska szefowej resortu funduszy i polityki regionalnej oraz funkcji liderki Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła w mediach społecznościowych. „Wartości są dla mnie ważniejsze niż stołki” - wyjaśniła. Odniosła się też w ostrym tonie do wyników głosowania w sprawie dwukadencyjności w samorządach.

Dwukadencyjność samorządów została utrzymana. Tak zdecydował dziś Sejm. Wygraliśmy! (...) Stało się to jednak pomimo głosów K15X. Koalicja, w tym niestety znaczna część posłów Polski 2050, stanęła przeciw ludziom, a za politykierskimi układami. To nie pierwsza taka decyzja koalicji, ale fundamentalnie ważna - napisała Pełczyńska-Nałęcz.

Pełczyńska-Nałęcz ogłasza: Odchodzę z rządu Donalda Tuska „Odchodzę z rządu Donalda Tuska, bo wartości są dla mnie ważniejsze niż stołki” - napisała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Przewodnicząca Polski 2050 podziękowała współpracownikom za pracę w resorcie. „Przez…

Hołownia o „zaskakującej rezygnacji”

Założyciel Polski 2050 i szef jej klubu Szymon Hołownia stwierdził we wpisie na portalu X, że partia dowiedziała się o decyzji Pełczyńskiej-Nałęcz z mediów.

Zaskakująca rezygnacja przewodniczącej z zaufania wyborców i odpowiedzialności powierzonej jej w bardzo trudnym momencie przez ludzi (w tym mnie) zaledwie po niespełna 1/3 kadencji - dla każdej organizacji byłaby poważnym wyzwaniem. Jest nim i dla nas - przyznał wicemarszałek Sejmu.



Hołownia zapewnił, że klub Polski 2050 pozostanie w koalicji rządzącej. Jak dodał, nowego szefa partii wybiorą jej członkowie w powszechnym głosowaniu.

Katarzynie serdecznie dziękuję za wszystko, co przez tych 7 lat zrobiła i w moich prezydenckich kampaniach, i w naszej partii, i w Polsce. Bo Polska dużo jej zawdzięcza. Różniliśmy się, jak wielu, których łączy cel, ale różnią czasem drogi - napisał Hołownia.

Życzył też Pełczyńskiej-Nałęcz „powodzenia w nowych politycznych projektach”.