„Nie" dla wiecznych włodarzy. Sejm utrzymał ich dwukadencyjność

RMF24

Sejm zdecydował o odrzuceniu projektu nowelizacji Kodeksu wyborczego, który zakładał zniesienie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Decyzja ta kończy spekulacje dotyczące ewentualnych zmian w zasadach sprawowania władzy lokalnej i utrzymuje dotychczasowe ograniczenia kadencyjne dla samorządowców.

Za przyjęciem zmian opowiedziało się 213 posłów, przeciw było 215, a 9 wstrzymało się od głosu. To oznacza, że samorządowi włodarze nie będą mogli rządzić bez końca.

Projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego zakładał rezygnację z ograniczenia liczby kadencji, które obecnie obowiązuje w przypadku wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Zniesienia dwukadencyjności chciał PSL

Projekt nowelizacji trafił do Sejmu z inicjatywy Polskiego Stronnictwa Ludowego już w lipcu ubiegłego roku. Ludowcy od dawna sprzeciwiają się dwukadencyjności, która obowiązuje od 2018 roku. Ich zdaniem, ograniczenie liczby kadencji szkodzi lokalnym społecznościom, pozbawiając je doświadczonych liderów. Jednak większość posłów nie podzieliła tego stanowiska.

W projekcie znalazła się także propozycja zniesienia zakazu startowania w wyborach do rady powiatu i sejmiku województwa przez kandydatów na wójta, burmistrza czy prezydenta miasta.

PSL nie odpuszcza – czas na posłów i senatorów?

Po przegranym głosowaniu lider PSL, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, zapowiedział, że jego ugrupowanie nie zamierza składać broni. Ludowcy chcą teraz wprowadzić limit dwóch kadencji także dla posłów i senatorów.

„Skoro mamy dwie kadencje dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, to takie same zasady powinny być dla posłów i senatorów!” – napisali na swoim profilu na platformie X.

Przypomnijmy – zgodnie z obowiązującym od 2018 roku prawem, jedna osoba może pełnić funkcję włodarza gminy lub miasta maksymalnie przez dwie kadencje z rzędu. Zwolennicy zmian argumentowali, że zniesienie tego ograniczenia pozwoliłoby na kontynuację skutecznych rządów i realizację długofalowych strategii rozwoju lokalnego.

Z kolei przeciwnicy nowelizacji podkreślali, że dwukadencyjność to gwarancja świeżości w samorządach i zapobieganie tworzeniu się lokalnych układów władzy. Ich zdaniem, obecne przepisy sprzyjają rotacji na stanowiskach i dają szansę nowym kandydatom na realizację własnych pomysłów na rozwój gmin i miast.