Oto „ludzie Morawieckiego". Znamy pełną listę

RMF24

Znane są już nazwiska wszystkich parlamentarzystów, którzy nie złożyli „lojalek” wymaganych przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. To łącznie 37 posłów należących do partii PiS, 3 posłów spoza ugrupowania, 1 senator PiS i 3 eurodeputowanych tej partii - dowiedziała się PAP. W tej grupie są osoby, które piastowały wysokie stanowiska rządowe i partyjne, gdy premierem był Mateusz Morawiecki.

Były premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji w Sejmie w Warszawie. Fot. Radek Pietruszka

Były premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji w Sejmie w Warszawie. Fot. Radek Pietruszka / PAP

Mateusz Morawiecki poinformował w piątek, że jego stowarzyszenie „Rozwój Plus” liczy obecnie czterdziestu posłów, jednego senatora i trzech europosłów. Wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył na konferencji, że „trzydziestu kilku (...) posłów (...) zrezygnowało z członkostwa” w PiS.

Jarosław Kaczyński ogłosił: Ponad 30 posłów PiS zrezygnowało z członkostwa w partii Około 30 posłów zrezygnowało z członkostwa w PiS - przekazał na specjalnie zwołanej konferencji prezes partii Jarosław Kaczyński. O północy minął termin złożenia „oświadczenia o przynależności do PiS”, które kierownictwo partii nakazało podpisać…

Oni pozostali przy Morawieckim

Z informacji PAP wynika, że senatorem, który nie podpisał oświadczenia wymaganego przez władze PiS, jest Włodzimierz Bernacki - profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, w przeszłości poseł i sekretarz stanu w resortach związanych z nauką.

Z grona 40 posłów i posłanek, o których mówił Morawiecki, 37 należy do partii Prawo i Sprawiedliwość, a troje posłów nie należy do partii: Marek Jakubiak (poseł niezrzeszony), Agnieszka Ścigaj (należąca do klubu PiS) i Andrzej Gut-Mostowy (również należący do klubu PiS).

Wśród osób, które również nie podpisały oświadczeń, znalazło się też trzech eurodeputowanych PiS: Michał Dworczyk, Piotr Müller i Waldemar Buda.

Oto pełna lista w kolejności alfabetycznej.

Posłowie PiS i posłanki PiS:

1. Anna Baluch

2. Ryszard Bartosik

3. Zbigniew Chmielowiec

4. Anna Cicholska

5. Janusz Cieszyński

6. Michał Cieślak

7. Elżbieta Duda

8. Robert Gontarz

9. Marcin Gwóźdź

10. Marcin Horała

11. Paweł Jabłoński

12. Fryderyk Kapinos

13. Łukasz Kmita

14. Maria Koc

15. Wiesław Krajewski

16. Andrzej Kryj

17. Krzysztof Kubów

18. Anna Kwiecień

19. Krzysztof Lipiec

20. Grzegorz Lorek

21. Marzena Machałek

22. Grzegorz Macko

23. Mateusz Morawiecki

24. Monika Pawłowska

25. Grzegorz Puda

26. Paweł Rychlik

27. Olga Semeniuk-Patkowska

28. Łukasz Schreiber

29. Sławomir Skwarek

30. Mirosława Stachowiak-Różecka

31. Krzysztof Szczucki

32. Szymon Szynkowski vel Sęk

33. Ryszard Terlecki

34. Włodzimierz Tomaszewski

35. Sylwester Tułajew

36. Wojciech Zubowski

37. Ireneusz Zyska

Posłowie i posłanki spoza partii PiS:

1. Andrzej Gut-Mostowy (należy do klubu PiS)

2. Marek Jakubiak

3. Agnieszka Ścigaj (należy do klubu PiS)

Senator PiS:

1. Włodzimierz Bernacki

Eurodeputowani PiS:

1. Waldemar Buda

2. Michał Dworczyk

3. Piotr Müller

Byli członkowie rządu Morawieckiego

W tej grupie są osoby, które piastowały wysokie stanowiska rządowe i partyjne, głównie za rządów Zjednoczonej Prawicy, gdy premierem był Morawiecki.

Janusz Cieszyński w drugim gabinecie Morawieckiego był ministrem cyfryzacji (2023); Grzegorz Puda – ministrem rolnictwa i rozwoju wsi (2020–2021) oraz funduszy i polityki regionalnej (2021–2023); Waldemar Buda – ministrem rozwoju i technologii (2022–2023); Michał Dworczyk – szefem KPRM (2017–2022) i ministrem bez teki (2019–2023); Piotr Müller – sekretarzem stanu w KPRM i rzecznikiem prasowym rządu Morawieckiego (2019–2023), a wcześniej wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego (2018–2019).

Paweł Jabłoński był doradcą premiera i wiceministrem spraw zagranicznych (2019–2023); Szymon Szynkowski vel Sęk był wiceszefem MSZ (2018–2022), ministrem do spraw Unii Europejskiej (2022-2023) oraz - od listopada do grudnia 2023 r. ministrem spraw zagranicznych; Marcin Horała – wiceministrem infrastruktury (2019–2022), a później funduszy i polityki regionalnej (2022–2023), a także pełnomocnikiem rządu ds. CPK; Olga Semeniuk-Patkowska – wiceministrą rozwoju i technologii (2020–2023); Krzysztof Kubów – wiceministrem energii (2019) i aktywów państwowych (2019), sekretarzem stanu w KPRM i szefem gabinetu politycznego premiera Morawieckiego (2019–2023), a Andrzej Gut-Mostowy – wiceministrem rozwoju, pracy i technologii (2020–2021) oraz sportu i turystyki (2021–2023).

Terlecki opuścił Kaczyńskiego

W gronie osób, które nie podpisały oświadczeń, znalazł się również Ryszard Terlecki - wieloletni współpracownik prezesa PiS, w przeszłości m.in. szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, a obecnie – wiceszef tego klubu; przez dwie kadencje parlamentarne był wicemarszałkiem Sejmu.