Burza po ogłoszeniu rozłamu w PiS. „Cyrk na kółkach”, „Autostrada w stronę partii brunatnej”

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Około 30 posłów, w tym premier Mateusz Morawiecki i politycy związani ze stowarzyszeniem „Rozwój Plus”, zrezygnowało z członkostwa w PiS po upływie terminu na złożenie oświadczeń o przynależności do partii, co ogłosił dziś prezes Jarosław Kaczyński. Politycy innych ugrupowań komentują rozłam w PiS jako wewnętrzną walkę o wpływy, wskazując na ryzyko przesunięcia partii w stronę radykalnych postaw. Inni z kolei są pewni, że - inicjatywa Morawieckiego i PiS - „przed wyborami znów się połączą”.

Około 30 posłów zrezygnowało z członkostwa w PiS - poinformował dziś na konferencji prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. To Mateusz Morawiecki i związani z jego stowarzyszeniem „Rozwój Plus” politycy. O północy minął bowiem termin złożenia „oświadczenia o przynależności do PiS”, które kierownictwo partii nakazało podpisać parlamentarzystom PiS. Brak takiej deklaracji miał skutkować wykluczeniem z partii. Z komentarzami od razu pospieszyli politycy innych ugrupowań.

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„A więc rozłam. Ziobro z Czarnkiem przejmują PiS od wewnątrz. Tym samym czeka nas autostrada w stronę partii brunatnej, eurofobicznej i patologicznie antyukraińskiej. Takiej opozycji nie możemy dopuścić do władzy. Dobro musi zwyciężyć” - napisał Robert Biedroń, europoseł Nowej Lewicy.

„Dziś podział, a przed wyborami znów się połączą - dokładnie jak z grupą Ziobry. Między nimi nie ma żadnych różnic programowych. To nie jest walka o Polskę, tylko o wpływy w PiS. Mateusz Morawiecki jako premier realizował ten sam socjalistyczny, antyeuropejski program Kaczyńskiego. Nie dajcie się nabrać na nową narrację tych, których wyrzucą” - napisał Ryszard Petru, poseł klubu Centrum.

„Bałagan w PiSie jest potworny. Prezes partii nawet nie wie ilu parlamentarzystów wyrzuca. Cyrk na kółkach” - napisał Tomasz Trela z Nowej Lewicy.

„Podział PiS miał służyć osobistej karierze pana Morawieckiego, choć bardzo utrudniać walkę z Tuskiem. Myślę, że dla wielu osób dziś stało się jaśniejszym, dlaczego powstało stowarzyszenie Rozwój+ i dlaczego pan Morawiecki odmówił kompromisu dla dobra Prawa i Sprawiedliwości (...). Jest to dla mnie bardzo smutny dzień (...)” - to fragment wpisu Tobiasza Bocheńskiego, polityka PiS.

„Marny i krótki występ J.Kaczyńskiego, nawet popcorn nie pomógł. Nie dało sie tego oglądać, nawet przez te 3 minuty...” - tak z kolei napisał senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.

„Rozkład PiS dokonuje się. To jest też czas szczerości między rozłamowcami. Liczę, że dzięki temu dowiemy się jeszcze więcej o ich przekrętach i finansowych powiązaniach” napisała Kamila Gasiuk-Pihowicz, europosłanka Koalicji Obywatelskiej.





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