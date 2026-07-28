Na prawicy robi się tłoczno. Mentzen odsyła Kaczyńskiego do politycznego sanatorium

RMF24

„Kaczyński stracił swoją pozycję, jest najsłabszy od prawie 25 lat, przeszedł już jedną nogą na emeryturę” - tak o prezesie PiS napisał lider Konfederacji Sławomir Mentzen. Jest to jednak złagodzenie retoryki względem prezesa, gdyż pod koniec lipca ubiegłego roku Mentzen nazwał Kaczyńskiego „politycznym gangsterem”. „Teraz czas na upadek Tuska (...)” - dodał prezes partii Nowa Nadzieja.

Na prawicy robi się tłoczno

W Prawie i Sprawiedliwości doszło do separacji dwóch frakcji, a prawdopodobny rozwód najprawdopodobniej nastąpi dziś wieczorem. Komitet Polityczny PiS ma zatwierdzić wykluczenie z partii ponad 30 parlamentarzystów ze stowarzyszenia „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego. Były premier zapowiedział z kolei, że w przypadku usunięcia członków jego stowarzyszenia z PiS założą oni klub parlamentarny. O godz. 20 Morawiecki ma się spotkać ze „swoimi” ludźmi, a potem najprawdodpobniej ogłosi decyzję.

Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść?

Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości wymownie skomentował jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen, nazywając to, co się wydarzyło „rozpadem”, a nie „rozłamem” i wspominając o emeryturze prezesa Kaczyńskiego. Nie obyło się również bez wspomnienia o premierze Donaldzie Tusku oraz jego rządzie, który również Mentzen najchętniej odesłałby z kwitkiem.

PiS się rozpadł, przestał dominować na prawicy. Kaczyński stracił swoją pozycję, jest najsłabszy od prawie 25 lat, przeszedł już jedną nogą na emeryturę. Teraz czas na upadek Tuska i jego beznadziejnego rządu! To jest nasz największy przeciwnik i ostatnia wielka przeszkoda! Dopiero gdy oni obaj, Tusk i Kaczyński, przestaną decydować o wszystkim, co się dzieje w Polsce, da się przeprowadzić niezbędne reformy i sprawić, żeby Polska była wreszcie dumna, silna, bogata, bezpieczna! - napisał Mentzen.

Morawiecki: Zostaliśmy brutalnie wypchnięci. Jedno zdrowe płuco zostało amputowane „Zostaliśmy brutalnie wypchnięci. Jedno zdrowe płuco zostało amputowane. To tak, jakby amputować zdrową nogę (…). Tak się oczywiście nie robi (...). W kwietniu wyszliśmy razem z panem prezesem i powiedzieliśmy o strategii dwóch skrzydeł czy dwóch…