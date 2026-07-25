Morawiecki: Zostaliśmy brutalnie wypchnięci. Jedno zdrowe płuco zostało amputowane

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„Zostaliśmy brutalnie wypchnięci. Jedno zdrowe płuco zostało amputowane. To tak, jakby amputować zdrową nogę (…). Tak się oczywiście nie robi (...). W kwietniu wyszliśmy razem z panem prezesem i powiedzieliśmy o strategii dwóch skrzydeł czy dwóch płuc” - powiedział Mateusz Morawiecki w samo południe w TV Republika. „Wiem, jak zwyciężać z Donaldem Tuskiem i właśnie po to stowarzyszenie 'Rozwój Plus' powstało” - dodał, podkreślając, że „do ostatniej chwili walczył o jedność” w Prawie i Sprawiedliwości.

Mateusz Morawiecki: Dziś na prawicy nie ma hegemona

To, co wczoraj widziałem w niektórych komentarzach, to jest to, czego powinniśmy unikać (…); zajmowaliśmy się w dużym stopniu wynajdywaniem epitetów, wyzwisk i przypinaniem różnych wyssanych z palca łatek. Niedługo mogę się dowiedzieć, że jestem agentem BND czy Marsjan (...). Byliśmy zaskoczeni tym bardzo brutalnym wypchnięciem z Prawa i Sprawiedliwości. Walczyliśmy do samego końca o zgodę, nawet napisałem list do pana prezesa - powiedział Mateusz Morawiecki.

Były premier stwierdził, że „ręka wyciągnięta do zgody została odrzucona”. Podkreślił, że podstawową przesłanką jego działania jest obalenie rządów premiera Donalda Tuska.

Wiem, jak zwyciężać z Donaldem Tuskiem i właśnie po to stowarzyszenie „Rozwój Plus” powstało (…). Spory na prawicy to są takie spory „w rodzinie” - powiedział Mateusz Morawiecki, zaznaczając, że „dziś na prawicy nie ma hegemona”.

Były premier założy partię?

Mateusz Morawiecki stwierdził, że „nie ma jeszcze debaty” na temat założenia partii w jego najbliższym środowisku. Na pytanie, czy jest „dogadany” z PSL lub Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, odpowiedział, że nie tylko nie jest „dogadany”, ale też żadnych rozmów nie prowadzi. Podkreślił też, że nigdy nie był doradcą Donalda Tuska, a był w radzie gospodarczej przy ówczesnym rządzie.

Krajobraz po bitwie

„Będzie konkretnie, będzie szczerze i - jak zawsze - bez owijania w bawełnę. Czas na kilka słów prawdy. Do zobaczenia!” - tak wywiad w TV Republika tuż przed godz. 12 zapowiedział we wpisie platformie X były premier Mateusz Morawiecki.

Rozmowa jest pokłosiem wczorajszego politycznego trzęsienia ziemi w Prawie i Sprawiedliwości. Prezes Jarosław Kaczyński poinfomował na specjalnej konferencji, że „ponad 30 posłów PiS zrezygnowało z członkostwa w partii”.

Chodzi konkretnie o parlamentarzystów związanych ze stowarzyszeniem „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego, którzy nie złożyli „lojalek” wymaganych przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. To łącznie 37 posłów należących do partii PiS, 3 posłów spoza ugrupowania, 1 senator PiS i 3 eurodeputowanych tej partii.

Oto „ludzie Morawieckiego". Znamy pełną listę Znane są już nazwiska wszystkich parlamentarzystów, którzy nie złożyli „lojalek” wymaganych przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. To łącznie 37 posłów należących do partii PiS, 3 posłów spoza ugrupowania, 1 senator PiS i 3 eurodeputowanych tej…