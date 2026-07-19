Kosiniak-Kamysz po najpotężniejszym ataku Rosji. „Oderwane od rzeczywistości...”

RMF24

„Rosja przeprowadziła najmocniejszy od początku inwazji atak pociskami balistycznymi i manewrującymi na Ukrainę i zapowiada przygotowanie do dużej mobilizacji wojsk. To pokazuje, jak oderwane od rzeczywistości są głosy nawołujące do osłabienia wsparcia dla Ukrainy (...)”- napisał minister obrony naodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kijów. Piekielna noc, brutalny poranek

W nocy z soboty na niedzielę Rosja zaatakowała stolicę Ukrainy, używając największej liczby rakiet balistycznych od lutego 2022 roku, czyli początku pełnoskalowej putinowskiej inwazji.

„Ukraińska obrona przeciwlotnicza zniszczyła 18 z 41 pocisków wystrzelonych przez Rosję. Przeciwnik zaatakował Ukrainę m.in. 25 pociskami balistycznymi Iskander-M i 10 pociskami przeciwokrętowymi Cyrkon. Zneutralizowano 108 ze 125 rosyjskich aparatów latających. Odnotowano trafienia 23 pocisków i 10 dronów w 20 miejscach na terytorium kraju; ponadto w 18 lokalizacjach spadły szczątki zniszczonych bezzałogowców” - wskazano w porannym komunikacie ukraińskich Sił Powietrznych.

Skutki rosyjskiego ataku na Kijów w nocy z 18 na 19 lipca 2026, fot. Vladyslav Musiienko / PAP

Skutki rosyjskiego ataku na Kijów w nocy z 18 na 19 lipca 2026, fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje

Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef polskiego MON zamieścił na platformie X wpis, w którym podkreślił, że Rosja przeprowadziła najmocniejszy od początku inwazji na Ukrainę atak pociskami balistycznymi i manewrującymi oraz zapowiada przygotowanie do dużej mobilizacji wojsk.

To pokazuje, jak oderwane od rzeczywistości są głosy nawołujące do osłabienia wsparcia dla Ukrainy czy hamowania modernizacji polskiej armii. Dlatego robimy wszystko, by rosyjskie rakiety nigdy nie doleciały nad Polskę i nic nie zagrażało naszemu bezpieczeństwu. Nie ustąpimy w tym! - napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Władimirze, czas, żebyś przestał” „Władimirze, czas, żebyś przestał” - powiedział prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla telewizji Fox News, cytując to, co mówi, rozmawiając z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Trump dodał, że konflikt wygaśnie najprawdopodobniej jeszcze…

Miażdżące statystyki

Pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha potwierdził w niedzielę, że w nocnym ataku na Kijów Rosja użyła największej liczby rakiet balistycznych od 2022 roku. „Tchórz w Moskwie, który boi się spotkać z prezydentem Zełenskim, aby zakończyć wojnę, kontynuuje prowadzenie wojny przeciwko cywilom. Rosja wystrzeliła największą liczbę pocisków balistycznych od początku wojny – około 40 – w brutalnym ataku terrorystycznym na stolicę Ukrainy, zabijając i raniąc ludzi” – napisał.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podsumował w mediach społecznościowych, że w kończącym się tygodniu Rosja zaatakowała Ukrainę za pomocą około 1450 dronów szturmowych, ponad 1640 bomb kierowanych oraz 99 rakiet różnych typów.