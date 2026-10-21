Jaka pogoda czeka nas we Wszystkich Świętych? Mamy dobrą i złą wiadomość

RMF24

Jaka pogoda czeka nas we Wszystkich Świętych? Według najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada się ciepły początek listopada. Synoptycy przewidują przyjemną aurę, choć nie wykluczają też przelotnych opadów deszczu. Niestety mamy też złą informację dla kierowców.

Według najnowszych danych IMGW, przełom października i listopada przyniesie dodatnią anomalię temperatury. Oznacza to, że w okolicach 1 listopada będzie nawet o 1-2 stopnie Celsjusza cieplej niż wynosi średnia dla tego okresu.

W ciągu dnia termometry w większości regionów kraju wskażą od 9 do nawet 11 stopni Celsjusza. To świetna wiadomość dla wszystkich, którzy planują dłuższe spacery po cmentarzach i rodzinne spotkania na świeżym powietrzu.

Kiedy nadejdą mrozy i śnieg? IMGW publikuje długoterminową prognozę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował najnowszą, eksperymentalną prognozę na najbliższe cztery miesiące. Z analizy wynika, że początek zimy w Polsce może być wyjątkowo łagodny, a prawdziwie zimowa aura może nadejść dopiero w styczniu…

Może przelotnie popadać

Zdaniem synoptyków, możliwe są przelotne opady deszczu, które nie powinny jednak popsuć planów mieszkańcom całego kraju. Opady powinny mieć charakter bardziej lokalny. Parasol może więc się przydać, ale nie powinien być niezbędnym wyposażeniem podczas wizyty na cmentarzu.

Ostrzeżenie dla kierowców

Chociaż dni zapowiadają się przyjemnie, nocą i o poranku warunki mogą być trudniejsze. Jesienna wilgoć oraz słaby wiatr sprzyjają powstawaniu gęstych mgieł, które mogą znacznie ograniczyć widoczność na drogach.

Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza podczas porannych wyjazdów. Dodatkowo, w nocy i nad ranem temperatura na nizinach może spaść w okolice zera, a w górach nawet do minus 5 stopni Celsjusza.

Warto więc zadbać o ciepłą odzież, szczególnie wybierając się na cmentarz we wczesnych godzinach.