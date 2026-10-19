Będzie dzień wolny za 1 listopada? Wszystkich Świętych wypada w niedzielę

RMF24

Wielu Polaków liczyło w tym roku na dodatkowy dzień wolny na początku listopada. Wszystkich Świętych przypada bowiem w niedzielę, a Dzień Zaduszny w poniedziałek. Taki układ świąt wywołał dyskusję na temat rekompensaty za święto wypadające w weekend. W odpowiedzi na oczekiwania pracowników powstała petycja, która trafiła do decydentów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dodatkowy dzień wolny przysługuje wyłącznie wtedy, gdy święto przypada w sobotę. W takiej sytuacji pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym. Jeśli jednak święto wypada w niedzielę, pracownicy nie mogą liczyć na dodatkowy dzień wolny.

Propozycja zmian i odpowiedź

Fundacja „Można Lepiej!” zaproponowała nowelizację Kodeksu pracy, która zrównałaby święta przypadające w niedzielę z tymi wypadającymi w sobotę. Celem było zapewnienie pracownikom takiej samej liczby dni wolnych bez względu na to, w jaki dzień tygodnia przypada święto. Petycja w tej sprawie trafiła do sejmowej Komisji do Spraw Petycji.

Komisja rozpatrzyła wniosek podczas posiedzenia 13 maja. Ostatecznie petycja została odrzucona, a projekt ustawy nie powstał. Oznacza to, że w tym roku nie będzie więc dodatkowego dnia wolnego z okazji Wszystkich Świętych.

Kolejne dni wolne jeszcze w tym roku

Mimo braku dodatkowego wolnego na początku listopada, przed końcem roku czekają nas jeszcze cztery ustawowe dni wolne od pracy:

11 listopada (środa) – Święto Niepodległości.

24 grudnia (czwartek) – Wigilia Bożego Narodzenia.

25 grudnia (piątek) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia.

26 grudnia (sobota) – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Za święto wypadające w sobotę pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny do odebrania w innym terminie. Pracownicy nie mogą dowolnie wybrać sobie terminu dodatkowego dnia wolnego za święto wypadające w sobotę. Zwykle wyznacza go pracodawca.

W przypadku zatrudnionych w administracji rządowej premier wyznaczył już termin. Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów dodatkowym dniem wolnym za święto przypadające w sobotę 26 grudnia będzie poniedziałek 28 grudnia 2026 roku.