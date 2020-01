Nie milkną echa po wczorajszej decyzji Sądu Najwyższego. Przypomnijmy: Zgodnie z wczorajszą decyzją SN, sędziowie wskazani przez nową KRS powinni powstrzymać się od orzekania, a wyroki wydane przez nich po ogłoszeniu uchwały mogą zostać unieważnione. Premier Mateusz Morawiecki zdecydował o skierowaniu wspomnianej uchwały do Trybunału Konstytucyjnego, stwierdził również, że: "Sędziowie Sądu Najwyższego chcę się postawić ponad konstytucją". Sama KRS wydała oświadczenie, w którym nie zgadza się z przyjętą uchwałą trzech Izb SN. Polska Grupa Lotnicza przejęła niemieckiego przewoźnika. LOT stał się właścicielem największej wakacyjnej linii lotniczej w Niemczech - Condor Air. O zakup niemieckiej spółki starał się między innymi amerykański inwestor Apollo i brytyjski Greybull. Co jeszcze wydarzyło się w piątek? Sprawdź w Podsumowaniu Dnia RMF FM.

Podsumowanie Dnia w RMF FM / PAP

Morawiecki odsyła sprawę głośnej uchwały Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego

Mateusz Morawiecki zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów prawa, które zostały zastosowane do wydania uchwały trzech izb Sądu Najwyższego ws. statusu sędziów wskazanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa.

W czwartek Sąd Najwyższy stwierdził w uchwale, że sędziowie powołani na wniosek nowej KRS nie powinni od tego dnia orzekać, a wszystkie decyzje wydane z ich udziałem po 23 stycznia 2020 będą skażone wadą - mogą więc być kwestionowane.

Morawiecki: Sędziowie Sądu Najwyższego chcą się postawić ponad konstytucją. Dlatego zwracam się do TK

"Sędziowie Sądu Najwyższego wczorajszą uchwałą chcą się postawić ponad konstytucją. To jest absolutnie niedopuszczalne i dlatego składam wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zweryfikowanie tego" - oświadczył Mateusz Morawiecki, odwołując się do uchwały, w której sędziowie trzech izb Sądu Najwyższego stwierdzili, że sędziowie powołani na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa nie są uprawnieni do orzekania.

Szef rządu podkreślił, że celem jego wniosku do TK - o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów, które zastosowane zostały do wydania przez SN czwartkowej uchwały - jest uniknięcie "chaosu prawnego".

Morawiecki stwierdził również, że "Sąd Najwyższy przypisuje sobie kompetencje Trybunału Konstytucyjnego".

Strzembosz w RMF FM: Minister Ziobro nie ma nic do powiedzenia na temat uchwały Sądu Najwyższego

"Pan minister wzbogacił swój język o kilka przymiotników, ale to nie zmienia sytuacji. Przecież nie pan minister Ziobro decyduje, co jest orzeczeniem sądowym, a co nie. Tego zrobić nie może. I dlatego dla mnie jest dość kuriozalne, jeżeli chce się wypowiadać w tym przedmiocie" - mówił w rozmowie z RMF FM prof. Adam Strzembosz.



KRS: Sędzia nie może powstrzymać się od orzekania, chyba że został usunięty lub zawieszony

Sędzia, co do którego nie wydano orzeczenia o złożeniu go z urzędu lub zawieszeniu, nie może powstrzymać się od orzekania i wykonywania obowiązków służbowych - głosi stanowisko KRS ws. uchwały trzech Izb SN, które przyjęto na piątkowym posiedzeniu Rady.



Uchwała trzech izb SN: Podporządkowali się jej wszyscy sędziowie Izby Cywilnej

Wszyscy sędziowie Izby Cywilnej, których powołanie do Sądu Najwyższego opiniowała Krajowa Rada Sądownictwa, podporządkowali się wczorajszej uchwale połączonych izb tego sądu. Zgodnie z nią, sędziowie powołani z udziałem KRS od dziś nie powinni orzekać.



Komisja Europejska chce zamrożenia Izby Dyscyplinarnej SN. Wniosek trafił do TSUE

Do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wpłynął wniosek Komisji Europejskiej o zastosowanie środków tymczasowych zawieszających działanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - potwierdził TSUE. Komisja Europejska uważa, że sytuacja praworządności w Polsce się pogorszyła i skierowała do TSUE pozew w sprawie systemu dyscyplinującego sędziów.



Szefowa Kancelarii Sejmu ukarana grzywną za nieudostępnienie list poparcia do nowej KRS

Sąd w Olsztynie nałożył 6 tys. zł grzywny na szefową Kancelarii Sejmu Agnieszkę Kaczmarską. To kara za to, że nie ujawniła ona sądowi list poparcia do KRS. Grzywnę nałożył sędzia Paweł Juszczyszyn za to, że Kaczmarska odmówiła mu zapoznania się z listami poparcia do KRS. "Listy poparcia do KRS są informacją publiczną" - argumentował sędzia Juszczyszyn.



KE bardzo zaniepokojona ostateczną decyzją Sejmu w sprawie ustawy dyscyplinującej sędziów

"Komisja Europejska jest zaniepokojona ostateczną decyzją Sejmu w sprawie ustaw sądowych i sytuacją w Polsce dotyczącą praworządności" - poinformował w piątek na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik KE Christian Wigand.



LOT przejmuje Condor Air, największą wakacyjną linię lotniczą w Niemczech

To już oficjalne. Polska Grupa Lotnicza przejmuje największą niemiecką wakacyjną linię lotniczą Condor Air - poinformował premier Mateusz Morawiecki. LOT wygrał rywalizację o Condora z kilkoma innymi inwestorami, m.in. z amerykańskim funduszem Apollo i brytyjskim Greybull. Zarejestrowane we Frankfurcie nad Menem linie lotnicze Condor, należące od 2009 roku do Thomasa Cooka, przetrwały plajtę właściciela tylko dzięki finansowej pomocy państwa niemieckiego w wysokości 380 mln euro.