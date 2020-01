Sąd w Olsztynie nałożył 6 tys. zł grzywny na szefową Kancelarii Sejmu Agnieszkę Kaczmarską. To kara za to, że nie ujawniła ona sądowi list poparcia do KRS. "Listy poparcia do KRS są informacją publiczną" – argumentował sędzia Paweł Juszczyszyn. Sędzia wezwał do okazania sądowi dokumentów ministra Zbigniewa Ziobrę. W przeciwnym razie jemu też zagroził mu grzywną. Podkreślił, że dokumenty mają być przesłane "bez jakiejkolwiek ingerencji w ich treść, w szczególności bez anonimizacji danych w nich zawartych". Chodzi konkretnie o korespondencję między marszałkiem Sejmu a ministrem sprawiedliwości "w sprawie potwierdzenia statusu sędziego osób, które poparły kandydatów na członków KRS".

