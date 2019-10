Wybory parlamentarne tuż tuż: we wtorek opublikowaliśmy wyniki sondażu IBRIS dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Na 5 dni przed otwarciem lokali wyborczych największym poparciem cieszy się PiS - na tę partię chce głosować 45,1 procent wyborców. Jedną z informacji dnia była decyzja Parlamentu Europejskiego ws. Janusza Wojciechowskiego. Dostał on zgodę od koordynatorów komisji rolnictwa PE na objęcie stanowiska komisarza UE ds. rolnictwa. We wtorek nadeszły złe informacje z Kuźni Raciborskiej. W eksplozji zginęło 2 saperów. Co jeszcze się działo? Oto podsumowanie wydarzeń dnia.

Eksplozja niewybuchu w Kuźni Raciborskiej. Nie żyje dwóch saperów, są ranni

Nie żyje dwóch saperów, którzy zostali ranni w eksplozji niewybuchu w Kuźni Raciborskiej. Czterech pozostałych żołnierzy ma obrażenia.

Do niekontrolowanego wybuchu doszło około godziny 13:40. Działania prowadzili żołnierze 29. Patrolu Rozminowania z 6. Batalionu Powietrznodesantowego z Gliwic. To były pociski artyleryjskie, pięć sztuk - mówi Marek Pawlak z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Poszkodowanych zostało sześciu saperów. Dwóch z nich zmarło na miejscu. Dwie osoby są poważnie ranne i zostali przetransportowani śmigłowcami do szpitali w Ochojcu i Sosnowcu. Obrażenia pozostałych żołnierzy są lżejsze - do szpitala zostali zawiezieni karetkami.

Sondaż dla RMF FM i "DGP": PiS z samodzielną większością, PSL z Kukizem balansują na progu

Na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 45,1 procent wyborców, na Koalicję Obywatelską 24,6 proc. - to wyniki sondażu IBRIS dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" na 5 dni przed otwarciem lokali wyborczych. W Sejmie poza liderami badania znalazłyby się jeszcze dwa ugrupowania.

Kradzież w gdyńskim szpitalu. Złodzieje wynieśli sprzęt warty 700 tysięcy złotych

Wart ponad 700 tysięcy złotych sprzęt diagnostyczny został skradziony ze szpitala w Gdyni-Redłowie. To efekt włamania do pracowni endoskopii w jednym z budynków szpitala. Sprawców szuka policja.



Wojciechowski zaakceptowany na unijnego komisarza ds. rolnictwa. Decyzja była jednomyślna

Janusz Wojciechowski dostał zgodę od koordynatorów komisji rolnictwa PE na objęcie stanowiska komisarza UE ds. rolnictwa. Cały skład nowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen będzie głosowany 23 października. "Rolnictwo UE musi być konkurencyjne, by zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe 500 mln obywateli. To wymaga funduszy. Będę bronił silnego i odpowiedniego budżetu na rolnictwo" - mówił na wtorkowym wysłuchaniu kandydat na komisarza UE ds. rolnictwa. Jak donosi nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginon, polski kandydat wypadł lepiej, niż na poprzednim wysłuchaniu.



Wyrok ws. Arkadiusza Kraski uchylony. Proces ma być ponownie rozpoczęty

Sąd Najwyższy uchylił wyrok skazujący Arkadiusza Kraskę na dożywocie za podwójne zabójstwo z 1999 roku. Przekazał sprawę do ponownego rozpoznania w pierwszej instancji Sądowi Okręgowemu w Szczecinie. Kraska spędził w więzieniu 18 lat.



Wolta Lecha Wałęsy: Nie chce głosować na PO. "Chcę wesprzeć Kosiniaka-Kamysza!"

Zaskakująca deklaracja Lecha Wałęsy: po latach wspierania Platformy Obywatelskiej były prezydent ogłosił, że w zbliżających się wyborach parlamentarnych chce oddać swój głos ludowcom. Co ciekawe, rewolucja przychodzi zaledwie kilkadziesiąt godzin po konwencji Koalicji Obywatelskiej, której Wałęsa miał być gwiazdą - i po której był mocno krytykowany za słowa o Kornelu Morawieckim.



Po kilku godzinach Lech Wałęsa skasował swój wpis.



Bohater "Tylko nie mów nikomu" wygrał w sądzie z księdzem, który go molestował

Nakaz przeprosin oraz zapłatę solidarnie 400 tys. zł zadośćuczynienia przez księdza, parafię w Kartuzach (Pomorskie) oraz diecezję pelplińską na rzecz byłego ministranta Marka Mielewczyka za molestowanie seksualne w latach 80. - orzekł we wtorek Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Wyrok jest prawomocny. Marek Mielewczyk był bohaterem filmu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu".

"DGP": Politycy ponad podziałami. Podpisano "Pakt dla Zdrowia 2030"

Z inicjatywy "DGP" liderzy czterech największych komitetów uzgodnili priorytety zdrowotne na najbliższe lata, podpisując Pakt dla Zdrowia 2030 - informuje we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".



“Zwiększenie finansowania co najmniej do średniej unijnej, obowiązkowa profilaktyka oraz opieka psychiatryczna blisko domu najmłodszych pacjentów" - to niektóre z punktów, które politycy obiecali poprzeć. Łącznie takich punktów jest 11. Więcej na ten temat znajdziesz >>>TUTAJ<<<



Nobel z fizyki za odkrycia, które pozwoliły zrozumieć wszechświat

James Peebles, Michel Mayor i Didier Queloz - laureatami Nagrody Nobla 2019 w dziedzinie fizyki. Laureatów wybrała Szwedzka Królewska Akademia Nauk. Tegoroczny laureat Nobla z fizyki James Peebles rozwijał modele Wielkiego Wybuchu, co pozwoliło zrozumieć historię rozwoju wszechświata. Micheal Mayor i Didier Queloz dokonali odkrycia pierwszej planety spoza Układu Słonecznego, okrążającej gwiazdę podobną do Słońca. Odkrycia tegorocznych laureatów Nobla z fizyki "na zawsze zmieniły naszą koncepcję na temat wszechświata".

Mieszkańcy Skawiny częściej chorują na raka. Raport UJ

Po alarmujących doniesieniach medycznych i skargach mieszkańców, władze Gminy Skawina zleciły przygotowanie raportu o wpływie zlokalizowanych na terenie gminy zakładów przemysłowych na zdrowie. Z raportu wynika, że w Skawinie rośnie liczba chorych z nowotworami i schorzeniami układu krążenia. Mieszkańcy oczekują od władz podjęcia działań mających poprawić ich sytuację i informacji, na ile za zanieczyszczenia odpowiedzialne są zakłady przemysłowe.



Konsul Generalny USA: Mam nadzieję, że Amerykę odwiedzi teraz więcej Polaków

"Chętni do udziału w programie bezwizowym będą musieli dobrze poznać jego zasady i uczciwie odpowiedzieć na pytania programu ESTA, czyli Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży" - mówi RMF FM Konsul Generalny USA w Krakowie. Patrick T. Slowinski podkreśla, że zestaw odpowiedzi na wszystkie najważniejsze pytania i wątpliwości na ten temat można znaleźć w języku polskim i angielskim na stronie internetowej ambasady, od niego najlepiej zacząć. Przypomina, że to program tylko dla celów turystycznych i biznesowych, nie oznacza on, że można do Ameryki pojechać, by tam mieszkać i pracować.