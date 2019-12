"Nie były to wielkie emocje, jeżeli chodzi o wczorajszy dzień. Jakiś mnie spokój ogarnął. Właściwie wszystko było już tak dobrze zaplanowane, przećwiczyliśmy ukłony, więc nie było się czego bać. Bardzo spokojnie to wczoraj przyjęłam. Nawet zrelaksowana" - powiedziała w wywiadzie dla RMF FM Olga Tokarczuk, wspominając ceremonię odbioru literackiej Nagrody Nobla. Mówiła też o spotkaniu z dziećmi w sztokholmskiej bibliotece: "Pytali mnie, jak można uratować świat. I ja nie bardzo potrafiłam im odpowiedzieć" - przyznała noblistka. Przed południem w Warszawie doszło też do wielkiej awarii ciepłowniczej w rejonie ulicy Powsińskiej. Pojawiły się problemy z ogrzewaniem i komunikacją. W wyniku awarii ucierpiały dwie osoby - zostały poparzone przez gorącą wodę i parę wodną. Co jeszcze wydarzyło się w środę? Przeczytajcie nasze podsumowanie najważniejszych wydarzeń środy.

