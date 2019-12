"Przez lata robi się ze mnie potwora. Przyzwyczaiłem się do oszczerstw, moja skóra zgrubiała, stwardniała jak pancerz" – stwierdził Roman Polański w wywiadzie dla francuskiego magazynu "Paris Match". To odpowiedź polskiego filmowca na wywiad francuskiej fotograf Valentine Monnier w "Le Parisien", która oskarżyła go o pobicie i gwałt w 1975 roku.

To jest nieprawdziwa historia - stwierdził 86-letni Polański w wywiadzie, który w całości ma się ukazać w czwartek. Zupełnie nie pamiętam tego, co mówi Monnier, bowiem jest to nieprawda - podkreślił.

Jej twarz na opublikowanych zdjęciach coś mi mówi, ale nic więcej. Ona twierdzi, że przyjaciel zaprosił ją do spędzenia kilku dni razem ze mną, ale nie pamięta, kto to był! Łatwo jest rzucać na kogoś oskarżenia, gdy minęły dziesięciolecia i kiedy jest pewne, że żadna procedura sądowa nie może mnie z tego oczyścić - zauważył Polański.

To szalone, nie biję kobiet! Prawdopodobnie zarzuty gwałtu nie są już sensacją, więc trzeba było dodać inną warstwę - broni się w wywiadzie polski reżyser. Jego zdaniem, niewiarygodne są słowa Monnier, której rzekomo zadał na wyciągu krzesełkowym w dosadnych słowach pytanie w języku angielskim, czy ma ona ochotę na seks. Dlaczego miałbym pytać się o to po angielsku? - pyta retorycznie Polański.



Ona przywołuje na świadków trzech moich byłych przyjaciół - mojego asystenta Herculesa Bellville, Gerarda Bracha i jego żonę Elizabeth, którzy rzekomo byli z nami w tym domku. Pierwsze dwie osoby już nie żyją, więc to dla Monnier wygodne, bowiem nie mogą ani potwierdzić jej słów, ani im zaprzeczyć. Natomiast pani Brach dziennikarz nie odnalazł - stwierdził Polański. Media rzucają się na mnie z niesamowitą siłą. Wykorzystują każde nowe fałszywe oskarżenie, nawet absurdalne i pozbawione treści, ponieważ pozwala im to ożywić historię. To jak powracająca klątwa i nie mogę nic na to poradzić ... - podsumował reżyser.

Zobacz również: Polański odebrał w Łodzi statuetkę Złotego Glana



8 listopada francuski dziennik "Le Parisien" opublikował historię francuskiej fotograf Valentine Monnier, która po raz pierwszy zdecydowała się publicznie opowiedzieć o gwałcie, jakiego miał się wobec niej dopuścić filmowiec.



Kobieta utrzymuje, że do zdarzenia doszło w 1975 roku, gdy miała 18 lat, w domku w Gstaad, na zachodzie Szwajcarii. Podkreśla, że wcześniej nie zdecydowała się, by pójść ze sprawą na policję, jednak postanowiła publicznie oskarżyć artystę w związku z premierą jego filmu "Oficer i szpieg" - dramatu historycznego, przedstawiającego historię francuskiego kapitana Alfreda Dreyfusa.



Monnier pracowała kiedyś jako modelka i w latach 80. zagrała w kilku filmach, m.in. w komedii "Trzej mężczyźni i dziecko", wyreżyserowanej przez Coline Serreau.



Dwa dni po wywiadzie adwokat Polańskiego Herve Temime poinformował, że artysta "zdecydowanie zaprzecza wszelkim zarzutom o gwałt". Podkreślił, że te rzekome zdarzenia sprzed blisko 45 lat nigdy nie zostały zgłoszone policji.



Roman Polański uciekł w 1978 roku ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wciąż jest ścigany za seks z 13-latką.