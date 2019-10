W wyniku pożaru kamienicy w Inowrocławiu doszło do rodzinnej tragedii - zginęły w nim 31-letnia kobieta i jej trzy córeczki. Część mieszkańców opuściła budynek jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej, obecnie nie mogą wrócić do swoich mieszkań. W poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza negatywnie zaopiniowała 36 protestów wyborczych. 4 z nich zostały złożone przez PiS, a po jednym przez Koalicję Obywatelską i PSL. PKW podsumowała wybory parlamentarne, publikując na swojej stronie sprawozdanie. Możemy przeczytać w nim, że: "Państwowa Komisja Wyborcza nie stwierdziła naruszeń prawa wyborczego, które - w jej ocenie - mogłyby mieć wpływ na wynik głosowania i wynik wyborów". W Wielkiej Brytanii nie opadają polityczne emocje. Premier Boris Johnson zgodził się na przedłużenie brexitu, o czym poinformował szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. Do sensacyjnego odkrycia doszło przy udziale naukowców z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - planetoida Hygea została nową planetą karłowatą Układu Słonecznego. O tych i innych najważniejszych wydarzeniach poniedziałku dowiesz się ze specjalnego Podsumowania Dnia RMF FM.

