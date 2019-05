Najgłośniejszym wydarzeniem dnia była tragedia w warszawskim Wawrze. Tam w szkole nr. 195 im. Króla Maciusia I podczas kłótni uczniów jeden z nich śmiertelnie ranił nożem swojego kolegę. Trwa wyjaśnianie wszystkich okoliczności. We Wrocławiu w trakcie próby zatrzymania kierowcy, policjanci oddali w jego kierunku 10 strzałów, gdyż ten nie zatrzymał się do kontroli. Piątek był też kolejnym dniem egzaminów maturalnych. Tym razem uczniowie mierzyli się z biologią i wiedzą o społeczeństwie. Przygotowaliśmy dla Was podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia!

