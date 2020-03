Walka z koronawirusem niezmiennie dominuje w medialnych doniesieniach. W Polsce odnotowano już 17 przypadków. Wdrożono kontrole sanitarne na głównych przejściach granicznych z Niemcami i Czechami. We Włoszech zmarły już 463 osoby zarażone koronawirusem. Prezydent Andrzej Duda na wtorek na godz. 11.00 zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Nie żyje Max von Sydow, legendarny szwedzki aktor. Już po raz dziesiąty rozdano MocArty RMF Classic. Oto nasze podsumowanie najważniejszych i najciekawszych informacji dnia!

Koronawirus. Kontrole sanitarne na granicach z Czechami i Niemcami

Wdrożymy kontrole sanitarne na głównych przejściach granicznych z Niemcami i Czechami, a także w pociągach i portach - zapowiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Kontrole rozpoczęły się kilka godzin po konferencji.

WHO: Groźba pandemii stała się realna

Groźba pandemii koronawirusa stała się bardzo realna - przyznał szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Byłaby to pierwsza pandemia, którą można kontrolować. Najważniejsze jest to, że nie jesteśmy zdani na łaskę wirusa - zastrzegł.

17. przypadek koronawirusa w Polsce

W Polsce potwierdzono dotychczas 17 przypadków koronawirusa. Kolejna zakażona osoba to kobieta, która przebywa w szpitalu w Poznaniu - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Pacjentka jest w śpiączce.





Koronawirus w Polsce: Odwołano wykłady w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Wykłady dla studentów na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zostały odwołane. Tak zarządził rektor uczelni z powodu zagrożenia koronawirusem.



Premier Włoch o koronawirusie: To jest mroczny czas, ale poradzimy sobie z kryzysem

To nasz mroczny czas, ale poradzimy sobie" - powiedział premier Włoch Giuseppe Conte odnosząc się do kryzysu z koronawirusem w roli głównej. W poniedziałkowym wywiadzie dla dziennika "La Repubblica" szef rządu zaznaczył, że jest zdeterminowany, by chronić obywateli. Ujawnił, że poddał się testowi na obecność koronawirusa i że wynik był negatywny.



Coraz dramatyczniejszy bilans ofiar we Włoszech. Koronawirus zabił już 463 osoby

We Włoszech zmarły już 463 osoby zarażone koronawirusem - poinformowano na codziennej konferencji prasowej w siedzibie Obrony Cywilnej w Rzymie. W ciągu doby zanotowano 97 zgonów. Liczba zarażonych obecnie w całym kraju to prawie 8 tysięcy. Średnia wieku zmarłych to ponad 80 lat.



Prezydent zwołał na wtorek posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Prezydent Andrzej Duda na wtorek na godz. 11.00 zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego - poinformował dyrektor biura prasowego kancelarii prezydenta Marcin Kędryna.



Max von Sydow nie żyje. Legendarny aktor miał 90 lat

Nie żyje Max von Sydow, legendarny szwedzki aktor, znany m.in. z ról w "Siódmej pieczęci" Ingmara Bergmana, "Egzorcyście" Williama Friedkina czy "Diunie" Davida Lyncha. Artysta zmarł w swoim domu we Francji.

MocArty RMF Classic rozdane!

Już po raz dziesiąty rozdano MocArty RMF Classic. Z powodu zagrożenia koronawirusem wręczenie statuetek laureatom odbyło się nie podczas uroczystej gali, a w studio radiowym, w czasie specjalnego programu poświęconego plebiscytowi. Dodatkowo, w ramach jubileuszowej edycji MocArtów Redakcja RMF Classic postanowiła uhonorować Nagrodą Specjalną noblistkę Olgę Tokarczuk.