Cały czas śledzimy doniesienia o rozprzestrzenianiu się koronawirusa z Wuhan. Kolejne kraje informują o wykrytych przypadkach zachorowań. Nie stwierdzono koronawirusa u pięciorga osób, które w sobotę przyleciały do Warszawy z Chin na pokładzie samolotów brazylijskich sił powietrznych. W sobotę w okolicy popularnego centrum handlowego w Tajlandii doszło do strzelaniny. Napastnikiem okazał się być żołnierz – zabił 26 osób. Dopiero w niedzielę rano policji udało się unieszkodliwić mężczyznę. W północno-zachodniej Europie szaleje sztorm Ciara. Z powodu silnego wiatru zostają odwołane kolejne loty. Przygotowaliśmy dla Was podsumowanie najważniejszych wydarzeń weekendu!

