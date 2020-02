Kamil Stoch zajął trzecie miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen. Polak na podium zawodów tej rangi stanął po raz 70. w karierze. Wygrał Niemiec Stephan Leyhe, a drugi był Norweg Marius Lindvik.

Kamil Stoch / PAP/EPA/FRIEDEMANN VOGEL /

Po pierwszej serii i skoku na odległość 139,5 m liderem był Stoch. Jego przewaga nad Leyhe, który skoczył tyle samo, wynosiła jednak tylko 0,8 pkt. Trzeci Lindvik natomiast osiągnął 140 m i tracił do Polaka 2,9 pkt.



W finale Leyhe był jednak zdecydowanie najlepszy i wygrał wyraźnie. Triumf zapewniło mu 144,5 m. Lindvik w drugiej próbie miał 143 m, a Stoch 137,5.



Jestem zadowolony, bo wykonałem pracę na super poziomie. Oddałem naprawdę dobre skoki. Szkoda, że w drugiej serii trochę zabrakło mi szczęścia - powiedział Stoch przed kamerą TVP Sport.



Leyhe cieszył się z pierwszego pucharowego zwycięstwa w karierze. Wcześniej 28-latek na podium zawodów PŚ stał tylko dwukrotnie - drugi był w ubiegłym tygodniu w Sapporo oraz w 2018 roku w Wiśle.



Na 15. miejscu uplasował się Dawid Kubacki, a na 23. Jakub Wolny. Na półmetku zajmowali dziewiąte i dziesiąte miejsce, ale w finale uzyskali 129,5 oraz 126,5 m i ostatecznie obsunęli się w zestawieniu.



Już po pierwszej serii udział w zawodach zakończyli: 35. Piotr Żyła, 37. Aleksander Zniszczoł, 41. Klemens Murańka i 46. Andrzej Stękała.



Czwarty był lider klasyfikacji generalnej PŚ Stefan Kraft. Austriak ma teraz 68 punktów przewagi nad drugim Niemcem Karlem Geigerem. Trzeci Kubacki traci do lidera 173 pkt. Stoch zajmuje szóste miejsce.



Na niedzielę zaplanowano kolejny indywidualny konkurs w Willingen. Z powodu niekorzystnej prognozy pogody został przesunięty z godziny 16.00 na 10.15.



Zawody w Niemczech tworzą minicykl "Willingen Five". Składają się na niego nie tylko skoki konkursowe, ale również ten z kwalifikacji. Zawodnik, który będzie miał najwyższą łączna notę otrzyma 25 tys. euro. W klasyfikacji prowadzi Leyhe z przewagą 22,2 pkt nad Kraftem. Stoch jest piąty - 34,1 pkt straty.



Wyniki sobotniego konkursu:



1. Stephan Leyhe (Niemcy) 266,4 pkt (139,5 m/144,5 m)

2. Marius Lindvik (Norwegia) 262,4 (140,0/143,0)

3. Kamil Stoch (Polska) 254,6 (139,5/137,5)

4. Stefan Kraft (Austria) 253,5 (135,5/141,0)

5. Karl Geiger (Niemcy) 252,0 (138,5/138,0)

6. Johann Andre Forfang (Norwegia) 246,0 (138,0/137,0)

7. Gregor Schlierenzauer (Austria) 241,7 (135,0/134,5)

8. Peter Prevc (Słowenia) 241,6 (134,5/134,5)

9. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 240,8 (134,0/135,0)

10. Anze Semenic (Słowenia) 240,3 (136,0/137,0)

...

15. Dawid Kubacki (Polska) 232,1 (135,0/129,5)

23. Jakub Wolny (Polska) 224,1 (135,5/126,5)

35. Piotr Żyła (Polska) 95,9 (124,0)

37. Aleksander Zniszczoł (Polska) 93,6 (123,0)

41. Klemens Murańka (Polska) 86,0 (121,0)

46. Andrzej Stękała (Polska) 72,8 (112,0)



Klasyfikacja generalna PŚ (po 19 z 30 konkursów):



1. Stefan Kraft (Austria) 1113 pkt

2. Karl Geiger (Niemcy) 1045

3. Dawid Kubacki (Polska 940

4. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 936

5. Marius Lindvik (Norwegia 687

6. Kamil Stoch (Polska) 673

7. Stephan Leyhe (Niemcy) 610

8. Peter Prevc (Słowenia) 539

9. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 516

10. Yukiya Sato (Japonia) 487

...

14. Piotr Żyła (Polska) 396

37. Maciej Kot (Polska) 37

41. Stefan Hula (Polska) 31

42. Jakub Wolny (Polska) 30

65. Klemens Murańka (Polska) 4



Klasyfikacja Pucharu Narodów (po 22 z 36 konkursów):



1. Austria 3475 pkt

2. Niemcy 3175

3. Norwegia 3118

4. Polska 3011

5. Japonia 2658

6. Słowenia 2450