Wtorek przyniósł informację o śmieci Brunona Kwietnia, który w zakładzie karnym we Wrocławiu odbywał karę więzienia za przygotowanie zamachu na Sejm. Okoliczności śmierci mężczyzny będzie wyjaśniać specjalna komisja powołana przez Służbę Więzienną. Prezydent Andrzej Duda podpisał zarządzenie dot. wyznaczenia 13 października jako terminu wyborów parlamentarnych. Rybnicka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci belgijskiego kolarza Bjorga Lambrechta, który w poniedziałek zmarł wskutek obrażeń doznanych na trasie trzeciego etapu Tour de Pologne. Znów głośno było o kontrowersjach wokół podróży lotniczych marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Co jeszcze się wydarzyło? Przeczytajcie nasze podsumowanie!

Na obrady Sejmu, ale i dożynki. Opublikowano wykaz lotów Marka Kuchcińskiego

85 pozycji opisujących podróże krajowe marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego rządowymi samolotami zawiera wykaz opublikowany na stronach Sejmu.

Dokument dotyczy podróży marszałka między 17 marca 2016 a 22 lipca 2019 roku. Co istotne, niemal każda z 85 pozycji to więcej niż jeden start maszyny. W 70 przypadkach chodzi o loty na trasie Warszawa - Rzeszów.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński / Radek Pietruszka / PAP





Wśród celów lotów wymieniono m.in. prowadzenie obrad Sejmu czy udział w Forum Europa - Ukraina w Rzeszowie, ale także Wielki Odpust w Kalwarii Pacławskiej, Dożynki Powiatu Jarosławskiego czy wręczenie nagrody dla milionowego pasażera pociągu relacji Przemyśl - Kijów.

Dokument nie rozwiewa wszystkich wątpliwości związanych z lotami marszałka rządowymi maszynami. Brakuje listy osób, które towarzyszyły Kuchcińskiemu na pokładzie rządowych maszyn: w wykazie podana jest jedynie ich liczba. Nie podano również, jaki status miały wymienione na liście loty czy jakimi typami maszyn były realizowane. Pytania budzi również wykaz lotów z 2016 i 2017 roku: spis wykazuje dla tych lat tylko 6 pozycji.

"Z oficjalną misją na rosół", "szejk Podkarpacia". Wg opozycji, Marek Kuchciński woził rządowymi samolotami posłów PiS i ich rodziny

Marek Kuchciński woził rządowymi samolotami posłów Prawa i Sprawiedliwości z Podkarpacia, a także ich rodziny - twierdzi opozycja, która wystąpiła o szczegółowe listy osób towarzyszących marszałkowi Sejmu na pokładzie wojskowych maszyn.

Posłowie Platformy Obywatelskiej ponawiają również apel o dymisję marszałka, którego - jak twierdzą - całkowicie skompromitował opublikowany przez kancelarię Sejmu wykaz lotów rządowymi maszynami.

Śmierć Brunona Kwietnia

Nie żyje Brunon Kwiecień - mężczyzna skazany za próbę wysadzenia w powietrze budynku Sejmu. Tę informację potwierdziła w rozmowie z RMF FM rzeczniczka Służby Więziennej Elżbieta Krakowska. Okoliczności śmierci mężczyzny będzie wyjaśniać specjalna komisja powołana przez Służbę Więzienną.





Wybory parlamentarne: Jest decyzja prezydenta Andrzeja Dudy ws. daty

Błażej Spychalski / Radek Pietruszka / PAP

Prezydent Andrzej Duda podpisał zarządzenie dot. wyznaczenia 13 października jako terminu wyborów parlamentarnych. Taką informację przekazał rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Poważny wypadek autokarów na Dolnym Śląsku

27 osób zostało poszkodowanych po zderzeniu dwóch autokarów na drodze między Chwalibożycami a Godzikowicami koło Oławy na Dolnym Śląsku. To okolice drogi krajowej nr 94.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Aleksander Koźmiński / PAP



W jednym z pojazdów był zakleszczony kierowca.



Ruszyło śledztwo ws. śmierci na TdP. "Nic nie wskazuje, żeby nieprawidłowości miały miejsce"

Rybnicka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci belgijskiego kolarza Bjorga Lambrechta, który w poniedziałek zmarł wskutek obrażeń doznanych na trasie trzeciego etapu Tour de Pologne. W miejscowości Bełk, 22-latek zjechał z trasy i uderzył w betonowy przepust.



O godz. 12.07 z rynku w Jaworznie kolarze wyruszyli na trasę czwartego etapu Tour de Pologne. Start poprzedziła minuta ciszy w hołdzie dla Belga - Bjorga Lambrechta.

Spychalski: Stanowisko strony polskiej jest jasne. Dla nas tematu restytucji tego mienia nie ma

"Stanowisko strony polskiej jest jasne i klarowne. Dla nas tematu restytucji tego mienia nie ma" - mówił Błażej Spychalski w RMF FM o liście osiemdziesięciu ośmiu amerykańskich senatorów do sekretarza stanu Mike'a Pompeo, w którym wzywają go, by podjął działania w celu rozwiązania sprawy mienia ofiar Holokaustu w Polsce.



"Restytucja mienia ofiar Holocaustu? Stanowisko strony polskiej jest jasne i klarowne. Dla nas tematu restytucji tego mienia nie ma" Karolina Bereza /RMF FM

To jest kwestia decyzji marszałka Sejmu i Kancelarii Sejmu, to oni decydują gdzie marszałek ma być obecny- mówił Błażej Spychalski w RMF FM pytany o kierunki podróży marszałka Marka Kuchcińskiego, które zawierały się w wykazie opublikowanym na stronach Sejmu. Jeżeli tak zadecydował, to oznacza, że uważał, że jego obecność tam, jako marszałka była niezbędna- dodał.





Niepokojący sygnał z USA. Senatorowie wzywają do rozwiązania sprawy mienia ofiar Holokaustu w Polsce

O działania zmierzające do wypłacenia ofiarom Holokaustu lub ich rodzinom odszkodowań lub zwrócenia nieruchomości, "które zostały bezprawnie przejęte przez nazistów, a następnie znacjonalizowane przez komunistów", zaapelowali amerykańscy senatorowie do szefa dyplomacji USA Mike'a Pompeo. List w tej sprawie podpisało dotychczas 88 ze 100 członków wyższej izby Kongresu USA, wśród nich: demokratyczni kandydaci do nominacji Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich.

W Zakopanem GPS znów prowadzi na manowce. A turyści "jadą na ślepo"

Kierowcy w Zakopanem mają kolejny problem z popularną nawigacją GPS. W lipcu kierowała ich na zamknięty odcinek drogi na Gubałówce, teraz wysyła ich do Kuźnic, gdzie także obowiązuje zakaz ruchu. Jak mówi nam szef zakopiańskiej straży miejskiej Marek Trzaskoś, strażnicy codziennie upominają dziesiątki kierowców - niektórzy z nich kończą z mandatem.

Zarzuty dla 18-latka, który zabił swojego rówieśnika na plaży w Dziwnowie

Zarzut zabójstwa usłyszał 18-latek, który w niedzielę wieczorem zaatakował swojego rówieśnika w dyskotece na plaży w Dziwnowie, w Zachodniopomorskiem. Zadał mu kilkanaście ciosów nożem. Napastnikowi grozi dożywocie.