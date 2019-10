O północy mija termin składania protestów wyborczych, do momentu zamknięcia do Sądu Najwyższego wpłynęło ich 55. Najważniejsza batalia rozgrywa się o większość w Senacie - w tej sprawie wpłynęły 3 protesty KO i 6 PiS-u. Jak wskazuje w swoim tekście reporter RMF FM - nie wszystkie protesty mają charakter polityczny. Z sondażu IBRiS dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" dowiecie się kto, według badanych, powinien zostać nowym premierem w rządzie PiS. Prezes ZNP Sławomir Broniarz poinformował, że rozpoczyna się strajk włoski nauczycieli, jednak nie w każdej szkole akcja rozpocznie się w tym samym czasie. Chwile grozy przeżyli mieszkańcy Oslo: uzbrojony mężczyzna ukradł karetkę i staranował nią 5 osób - w tym matkę z dziećmi. Mężczyzna i towarzysząca mu kobieta są już w rękach policji. Poznaj wyniki dziennikarskiego śledztwa RMF FM: 23-latek z Grudziądza udawał radiologa, jego wiedza od początku budziła podejrzenia. Wszystkie najważniejsze wydarzenia wtorku zebraliśmy specjalnie dla Was w podsumowaniu dnia RMF FM.





KO złożyła protesty wyborcze dot. trzech okręgów senackich. "Wybory powinny być powtórzone"

Koalicja Obywatelska złożyła do Sądu Najwyższego protesty wyborcze dot. trzech okręgów w wyborach do Senatu - poinformował we wtorek Mariusz Witczak (PO). To nie jest żadna odpowiedz na protesty PiS-u, ponieważ nasze protesty nasze mają bardzo realne podstawy - mówił senator-elekt Marek Borowski.



KO złożyła protesty wyborcze dot. trzech okręgów senackich. „Wybory powinny być powtórzone” Koalicja Obywatelska złożyła do Sądu Najwyższego protesty wyborcze dotyczące trzech okręgów w wyborach do Senatu - poinformował Mariusz Witczak (PO). To nie jest żadna odpowiedź na protesty PiS-u, ponieważ nasze zgłoszenia mają bardzo realne podstawy - mówił senator-elekt Marek Borowski. czytaj więcej

Chybione protesty PiS?

"W Sądzie Najwyższym wyznaczono pierwsze składy sędziów, którzy rozpatrzą protesty wyborcze PiS w sprawie wyników wyborów do Senatu. Pierwsze z nich wskazują jednak niewłaściwą podstawę prawną i nie zawierają wymaganych przez Kodeks wyborczy dowodów na potwierdzenie zarzutów" - pisze w felietonie na RMF 24 Tomasz Skory.

Polecamy Wam analizę naszego dziennikarza! >>>>

Protesty wyborcze mniej polityczne

O północy mija termin składania protestów wyborczych - wysyłanych drogą pocztową - w związku z wyborami do Sejmu i Senatu, jednak termin składania protestów w siedzibie Sądu Najwyższego już minął. Większość uwagi poświęcamy w tej sprawie protestom, złożonym w Sądzie Najwyższym przez główne partie, zwłaszcza dotyczącym wyborów do Senatu. Do Sądu Najwyższego trafił też jednak szereg protestów zupełnie innego rodzaju.



​Protesty wyborcze mniej polityczne O północy mija termin składania protestów wyborczych - wysyłanych drogą pocztową - w związku z wyborami do Sejmu i Senatu, jednak termin składania protestów w siedzibie Sądu Najwyższego już minął. Większość uwagi poświęcamy w tej sprawie protestom, złożonym w Sądzie Najwyższym przez główne... czytaj więcej

Sondaż IBRiS dla RMF FM i "DGP": Kto powinien być premierem rządu PiS?

Sondaż IBRiS dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" wskazuje na to, że Polacy nie chcą zmian na stanowisku szefa rządu PiS. 38,6 proc. badanych uznało, że premierem powinien być nadal Mateusz Morawiecki. W fotelu Prezesa Rady Ministrów widziałoby Jarosława Kaczyńskiego 21,9 proc. Co ciekawe, nikt z ankietowanych nie wskazał na Zbigniewa Ziobrę. Na Mariusza Błaszczaka wskazało 0,5 proc., a Beatę Szydło 1,2 proc. badanych.



Sondaż IBRiS dla RMF FM i "DGP": Kto powinien być premierem rządu PiS? Sondaż IBRiS dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" wskazuje na to, że Polacy nie chcą zmian na stanowisku szefa rządu PiS. 38,6 proc. badanych uznało, że premierem powinien być nadal Mateusz Morawiecki. W fotelu Prezesa Rady Ministrów widziałoby Jarosława Kaczyńskiego 21,9 proc. Co... czytaj więcej

Izba Gmin przeciw brexitowemu ekspresowi. Boris Johnson spełni groźby?

Brytyjska Izba Gmin poparła w pierwszym głosowaniu zgłoszony przez rząd Borisa Johnsona projekt ustawy o porozumieniu ws. wystąpienia z UE. Chwilę później Izba Gmin odrzuciła wniosek o zakończenie w ciągu trzech dni prac nad ustawą o porozumieniu ws. wystąpienia z UE.



Izba Gmin przeciw brexitowemu ekspresowi. Boris Johnson spuszcza z tonu Brytyjska Izba Gmin poparła w pierwszym głosowaniu zgłoszony przez rząd Borisa Johnsona projekt ustawy o porozumieniu ws. wystąpienia z UE. Chwilę później Izba Gmin odrzuciła wniosek o zakończenie w ciągu trzech dni prac nad ustawą o porozumieniu ws. wystąpienia z UE. czytaj więcej

ZNP rozpoczyna w szkołach bezterminowy strajk włoski. Ale...

Rozpoczynamy akcję protestacyjną, podczas której nauczyciele będą wykonywać tylko czynności opisane w przepisach prawa oświatowego - ogłosił prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Jak podał, tzw. protest włoski ma być bezterminowy. Równocześnie przyznał, że "w niektórych szkołach akcja może zacząć się za miesiąc, a nawet później".

Szef ZNP - mimo kilku pytań ze strony reportera RMF FM Grzegorza Kwolka - unikał jednoznacznego stwierdzenia, ilu nauczycieli może wziąć udział w akcji.

Przyznał także, że trudno jednoznacznie określić, co jest, a co nie jest, obowiązkiem nauczyciela.

Broniarz zapowiedział ponadto przygotowanie obywatelskiego projektu zmierzającego do podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli tak, by wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego było równe przeciętnemu wynagrodzeniu w kraju.

ZNP rozpoczyna w szkołach bezterminowy strajk włoski. Ale… Rozpoczynamy akcję protestacyjną, podczas której nauczyciele będą wykonywać tylko czynności opisane w przepisach prawa oświatowego - ogłosił prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Jak podał, tzw. protest włoski ma być bezterminowy. Równocześnie przyznał, że "w niektórych... czytaj więcej

Kraków: Oskarżeni o blokadę Wawelu uniewinnieni

Krakowski sąd uniewinnił siedem osób, które odpowiadały za blokadę Wawelu podczas przejazdu polityków PiS, m.in. Jarosława Kaczyńskiego 18 grudnia 2016 roku. Kilka samochodów wjechało wtedy na wzgórze wawelskie niedostępną dla aut drogą przez Bramę Herbową.

Kraków: Oskarżeni o blokadę Wawelu uniewinnieni Krakowski sąd uniewinnił siedem osób, które odpowiadały za blokadę Wawelu podczas przejazdu polityków PiS, m.in. Jarosława Kaczyńskiego 18 grudnia 2016 roku. Kilka samochodów wjechało wtedy na wzgórze wawelskie niedostępną dla aut drogą przez Bramę Herbową. czytaj więcej

Śledztwo RMF FM: 23-latek podawał się za radiologa. Podejrzany dyplom z Francji

Ma 23 lata, pochodzi z Grudziądza i twierdzi, że jest radiologiem. Próbuje się zatrudnić w szpitalach w Poznaniu i Warszawie. Posługuje się dyplomem uczelni medycznej w Marsylii. Jego wiedza i umiejętności zaczynają jednak budzić wątpliwości współpracujących z nim lekarzy. Sprawa trafia do prokuratury. Przedstawiamy historię dziennikarskiego śledztwa RMF FM.



Śledztwo RMF FM: 23-latek podawał się za radiologa. Podejrzany dyplom z Francji Ma 23 lata, pochodzi z Grudziądza i twierdzi, że jest radiologiem. Próbuje się zatrudnić w szpitalach w Poznaniu i Warszawie. Posługuje się dyplomem uczelni medycznej w Marsylii. Jego wiedza i umiejętności zaczynają jednak budzić wątpliwości współpracujących z nim lekarzy. Sprawa trafia do... czytaj więcej

Oslo: Uzbrojony napastnik skradł karetkę. Potrącił kilka osób, w tym wózek z bliźniętami

Pięć osób potrącił w Oslo kierowca jadący skradzioną karetką pogotowia - poinformowała norweska policja. Funkcjonariusze otworzyli ogień do sprawcy i schwytali mężczyznę. Był uzbrojony. Na razie motywy jego działania nie są znane. Policja twierdzi jednak, że nic nie wskazuje na to, by był to zamach terrorystyczny.



Oslo: Uzbrojony napastnik skradł karetkę. Potrącił kilka osób, w tym wózek z bliźniętami Pięć osób potrącił w Oslo kierowca jadący skradzioną karetką pogotowia - poinformowała norweska policja. Funkcjonariusze otworzyli ogień do sprawcy i schwytali mężczyznę. Był uzbrojony. Na razie motywy jego działania nie są znane. Policja twierdzi jednak, że nic nie wskazuje na to, by był to... czytaj więcej

Poznań: Zlicytowano jej mieszkanie. Nowy właściciel wyrzucił ją z dziećmi na klatkę schodową

W poniedziałkowe popołudnie do mieszkania pani Magdy na osiedlu Kopernika w Poznaniu wtargnął jego nowy właściciel. Asystowało mu dwóch kolegów. W środku znajdował się tylko przyjaciel kobiety. Lokatorka była w pracy, a jej dzieci w szkole. Właściciel wyprosił z lokalu mężczyznę, a sam razem z dwójką kolegów zabarykadował się w środku, używając do tego mebli i książek. Nie zamierzał nikogo wpuszcza. Kobieta wraz dziećmi i zwierzętami domowymi spędziła noc na klatce schodowej. Towarzyszyli jej działacze Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów i pełnomocniczka prezydenta Poznania ds. lokatorskich.

Robert Kubica: Chcę się ścigać (...). To nie musi być Formuła 1

Robert Kubica na razie nie chce mówić o tym, gdzie spędzi kolejny sezon. "Chcę się ścigać, bo to moja pasja. To nie musi być Formuła 1" - zaznacza Polak. W tym sezonie wrócił po ośmiu latach przerwy do ścigania w F1. Bolid Williamsa pozostawia jednak - delikatnie mówiąc - sporo do życzenia. Kubica i jego kolega z teamu Brytyjczyk George Russell przeważnie zamykają stawkę.



Robert Kubica: Chcę się ścigać (...). To nie musi być Formuła 1 Robert Kubica na razie nie chce mówić o tym, gdzie spędzi kolejny sezon. "Chcę się ścigać, bo to moja pasja. To nie musi być Formuła 1" - zaznacza Polak. Robert Kubica w tym sezonie wrócił po ośmiu latach przerwy do ścigania w F1. Bolid Williamsa pozostawia jednak - delikatnie mówiąc -... czytaj więcej

Wypadek na warszawskich Bielanach. Sąd nie zgodził się na areszt dla kierowcy BMW

Sąd nie zgodził się na tymczasowy areszt dla kierowcy BMW, który śmiertelnie potrącił 33-latka na przejściu dla pieszych na ulicy Sokratesa w Warszawie. Mężczyzna przechodził przez ulicę ze swoją żoną i trzyletnim synem. Dziecko zostało przewiezione do szpitala, jego życiu nic nie grozi.