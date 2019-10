Sondaż IBRiS dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" wskazuje na to, że Polacy nie chcą zmian na stanowisku szefa rządu PiS. 38,6 proc. badanych uznało, że premierem powinien być nadal Mateusz Morawiecki. W fotelu Prezesa Rady Ministrów widziałoby Jarosława Kaczyńskiego 21,9 proc. Co ciekawe, nikt z ankietowanych nie wskazał na Zbigniewa Ziobrę. Na Mariusza Błaszczak wskazało 0,5 proc., a Beatę Szydło 1,2 proc. badanych.

Na zdjęciu prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki / Darek Delmanowicz / PAP

wybory 3 | amCharts

Na Mateusza Morawieckiego jako premiera rządu PiS wskazują chętnie zarówno kobiety (30 proc.) jak i mężczyźni (45 proc.)

Wśród osób, które uważają, że premierem powinien być Jarosław Kaczyński, 54 proc. to osoby z wykształceniem podstawowym. 14 proc. z nich to beneficjanci Programu 500 Plus.

44 proc. osób, które wskazało na Mateusza Morawieckiego pobiera od państwa 500-złotowy dodatek na dziecko. Co ciekawe nikt z uczących i studiujących nie wskazał na obecnego szefa rządu. Natomiast wśród tych, którzy opowiedziało się za Jarosławem Kaczyńskim to 36 proc. osób studiujących i uczących się.

Wśród badanych, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, nie ma wielkiej różnicy. 26 proc. za Kaczyńskim do 24 proc. za Morawieckim.

Emeryci chętniej widzieliby jako premiera - Mateusza Morawieckiego.

70 proc. badanych, którzy wskazali na Morawieckiego, to zwolennicy PiS. Kaczyński ma wśród nich mniejsze poparcie - 23 proc. Wśród osób, które uważają, że obecny prezes Prawa i Sprawiedliwości powinien także być szefem rządu 30 proc. to zwolennicy Koalicji Obywatelskiej, 11 proc. Lewicy i 30 proc. PSL + Kukiz’15. Także wyborcy Konfederacji w większości, bo aż w 53 proc. wskazywali na Kaczyńskiego.

Zbigniew Ziobro nie znalazł zwolenników ani w miastach, ani na wsi, ani wśród wykształconych, ani wśród osób z wykształceniem podstawowym czy zawodowym, ani wśród kobiet, ani mężczyzn.

Warto dodać, że 17,5 proc. badanych nie widziałoby na stanowisku szefa rządu ani Jarosława Kaczyńskiego, ani Zbigniewa Ziobry, ani Mateusza Morawieckiego, ani Mariusza Błaszczaka, ani Beaty Szydło.

20,2 proc. badanych odpowiedziało na to pytanie "Kto po wyborach powinien być premierem rządu PiS?": "trudno powiedzieć".