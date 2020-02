Rosyjskie MSZ zadeklarowało, że władza w Moskwie okaże niezbędną pomoc przy organizacji wizyty w Smoleńsku i Katyniu 10 kwietnia - dowiedział się korespondent RMF FM. Polska delegacja ma składać się z przedstawicieli władz i krewnych ofiar katastrofy smoleńskiej i zbrodni katyńskiej. Bayern Monachium przekazał w środę informację o kontuzji Roberta Lewandowskiego. Pęknięcie kości piszczelowej wyłączy Polaka z gry na co najmniej cztery tygodnie. Z całego świata docierają nowe niepokojące informacje na temat koronawirusa Covid-19. Pierwsze przypadki zachorowań odnotowano dzisiaj w Grecji, Macedonii Północnej, Brazylii i Pakistanie. We Włoszech liczba chorych przekroczyła już 400 osób, a bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 12. O wszystkich najważniejszych wydarzeniach środy dowiesz się z Podsumowania Dnia RMF FM.

/ PAP/EPA

Przypadki koronawirusa w kolejnych krajach

Świat zmaga się z epidemią koronawirusa. Dyrektor generalny WHO podkreśla jednak, że na razie nie powinniśmy mówić o pandemii. Odnotowano już ponad 81 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem: 78 tysięcy w Chinach, ponad 1200 w Korei Południowej i ponad 400 we Włoszech, gdzie zmarło już 12 osób. Koronawirus uwięził turystów na hiszpańskiej Teneryfie i w austriackim Innsbrucku. Na Wyspach Kanaryjskich 1000 osób, w tym sześciu turystów z Polski, przebywa na przymusowej kwarantannie w hotelu Adeje. W hotelu w austriackich Alpach uwięzione są 62 osoby. W obu przypadkach budynki są odcięte i obstawione przez ochronę i w obu przypadkach źródłem niepokojów są przebywający w hotelach Włosi, u których stwierdzono zarażenie koronawirusem. Na Teneryfie to włoski lekarz i jego żona, a w Innsbrucku - recepcjonistka. Wszyscy trafili już do szpitali. Pozostali goście są na bieżąco badani. Dziś koronawirus potwierdzono w Grecji i Macedonii Północnej, wczoraj w Chorwacji oraz w Szwajcarii. Wcześniej w Europie koronawirusa wykryto w Hiszpanii, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Finlandii i Belgii. Potwierdzono też pierwszy przypadek koronawirusa w Brazylii. W Pakistanie zarażone są dwie osoby. W Polsce do tej pory nie wykryto zarażenia CONVID-19.

Prezydent: Apeluję o zwołanie specjalnego posiedzenia Sejmu ws. koronawirusa

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że zwróci się do marszałek Sejmu o pilne zwołanie specjalnego posiedzenia Izby, by rząd udzielił społeczeństwu informacji nt. koronawirusa. Zdaniem prezydenta powinny też zostać podjęte działania legislacyjne, które ułatwią przygotowanie i ewentualną walkę z wirusem. Zdaniem posła Konfederacji Roberta Winnickiego, prezydent najpierw powinien zwołać Radę Gabinetową. Natomiast według szefa klubu Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego - jest to gra polityczna i próba odwrócenia uwagi od kłopotów PiS.



Moskwa deklaruje "niezbędną pomoc" przy organizacji wizyty polskiej delegacji w Smoleńsku i Katyniu 10 kwietnia

Rosja okaże niezbędną pomoc przy organizacji wizyty polskiej delegacji w Smoleńsku i Katyniu 10 kwietnia - dowiedział się w rosyjskim MSZ-ecie korespondent RMF FM Przemysław Marzec.

11 dni temu polska ambasada w Moskwie złożyła notę dyplomatyczną informującą o zamiarze przyjazdu do Rosji przedstawicieli polskich władz i krewnych ofiar katastrofy smoleńskiej i zbrodni katyńskiej.

Kreml równocześnie odrzuca podejrzenia, że mógłby w jakikolwiek sposób stwarzać przeszkody przy organizacji takiej wizyty.

Robert Lewandowski kontuzjowany. Czeka go długa przerwa

Jak poinformował Bayern Monachium, Robert Lewandowski jest kontuzjowany. Polaka czeka kilka tygodni przerwy.

Mateusz Morawiecki odsyła głośną uchwałę Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego

Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności m.in. z konstytucją uchwały Sądu Najwyższego skutkującej podważaniem kompetencji niektórych sędziów do orzekania i kwestionowaniem skuteczności wyroków wydanych z ich udziałem - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

Olga Tokarczuk nie zapłaci podatku od Nobla. Jest rozporządzenie

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, w którym - jak czytamy - "zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów otrzymanych przez podatników tego podatku z tytułu Nagrody Nobla oraz Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii".



Zaznaczono, że zaniechanie to "ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2021 r", co oznacza, że ze zwolnienia będą mogli skorzystać potencjalni polscy nobliści, którzy w tym czasie zostaliby uhonorowani nagrodą.



Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.