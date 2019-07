Platforma Obywatelska ogłosiła dziś, że do wyborów parlamentarnych nie pójdzie w tzw. szerokiej koalicji. "Czas politycznych targów się skończył" - stwierdził Schetyna. Wspólny blok lewicowy do wyborów chcą stworzyć SLD, Wiosna Roberta Biedronia i Lewica Razem. Uczniowie nadal zmagają się ze skutkami ostatniej reformy edukacji. Dziś w Sosnowcu przed w poradnią Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy ustawiła się gigantyczna kolejka. Uczniowie z podwójnego rocznika, którzy zakwalifikowali się do techników i szkół branżowych muszą dostarczyć do szkół zaświadczenie od lekarza wraz z innymi dokumentami, potwierdzającymi chęć podjęcia nauki. W sprawie zajęło stanowisko śląskie kuratorium, które deklaruje, że jeśli uczeń nie ze swojej winy nie wykona badań na czas, będzie mógł dostarczyć zaświadczenie lekarskie do szkoły w późniejszym terminie. W Parlamencie Europejskim wybrano nową szefową komisji zatrudnienia. Po tym, jak kandydatura Beaty Szydło została dwa razy odrzucona, to Słowaczka Lucia Durisz Nicholsonova została wybrana na stanowisko szefowej komisji zatrudnienia i spraw socjalnych PE. Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje czwartku!

