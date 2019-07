Komisja Europejska przeszła do drugiego etapu postępowania wobec Polski o naruszenie prawa unijnego: chodzi o nowy system dyscyplinarny dla sędziów. Tym samym coraz bliższe jest skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE - to jedna z wiadomości, które znalazły się na czołówkach portali informacyjnych w środę. Dziś dowiedzieliśmy się też, że Andrzej Jacyna złożył rezygnację ze stanowiska prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, a Krzysztof Szczerski nie zostanie zastępcą sekretarza generalnego NATO. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych informacji dnia!

