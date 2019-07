Krzysztof Szczerski kandydatem Polski na komisarza. Sławomir Nitras ogłaszający na konferencji prasowej, że marszałek Sejmu Marek Kuchciński latał rządowym samolotem ze swoją rodziną oraz nieudana próba pokonania kanału La Manche na flyboardzie. To wg. nas najważniejsze wydarzenia czwartku. Pisaliśmy również o piekielnych upałach w Europie oraz o kolejnej krowie, która wybrała się na spacer. Oto podsumowanie czwartku!

Krzysztof Szczerski w RMF FM: Bruksela jest dla mnie środowiskiem, do którego mogę w każdej chwili wejść

Krzysztof Szczerski - kandydat na polskiego unijnego komisarza - powiedział w czwartek w rozmowie z naszą korespondentką w Brukseli, że nową szefową KE poznał podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Niemczech. "Bruksela jest dla mnie środowiskiem, do którego mogę w każdej chwili wejść" - zapewnił.



W czwartek szef rządu potwierdził, że szef kancelarii prezydenta jest kandydatem na komisarza w Unii Europejskiej. Według Mateusza Morawieckiego jego kandydatura została wypracowana w dialogu z prezydentem.



Aby dostać niższe rachunki za prąd, szpitale muszą udowodnić, że są... szpitalami

Szpitale muszą udowodnić, że są szpitalami i odesłać faktury do firm energetycznych. Faktury, które wcześniej te same firmy wystawiły - szpitalom. Tak w praktyce wygląda nowe rozporządzenie do ustawy o cenach prądu dotyczące m.in. małych firm, czy szpitali. "To absurdalna sytuacja. Zbędna biurokracja" - mówi w rozmowie z RMF FM Marcin Mikos wicedyrektor placówki im. Józefa Dietla w Krakowie.



ArcelorMittal nie wyłączy pieca w Krakowie

ArcelorMittal podjął decyzję o bezterminowym odroczeniu planowanego wyłączenia pieca i stalowni w krakowskiej hucie - ustalił reporter RMF FM Marek Wiosło. Decyzja taka zapadła po spotkaniu ze związkowcami.





Napad na kierowcę PE, który przyjechał po Beatę Kempę

Napad na kierowcę Parlamentu Europejskiego, który przyjechał przed hotel w Brukseli po eurodeputowaną Beatę Kempę. Trzech sprawców zbiegło.

Sławomir Nitras o lotach marszałka Sejmu: To co się dzieje to absolutny skandal

Marszałek Sejmu latał rządowym samolotem ze swoją rodziną - tak przynajmniej twierdzi Sławomir Nitras. Poseł Platformy Obywatelskiej ujawnił dokumenty, z których wynika, że Marek Kuchciński kilka razy zabierał na pokład rządowego samolotu dla VIP-ów m.in. swoje dzieci. "Każda podróż charakter służbowy; obecność dodatkowych osób na pokładzie, nie wpływa w żadnej mierze na koszt przelotu" - komentuje Centrum Informacyjne Sejmu.



Europa zmaga się z upałem. Padają nowe rekordy ciepła

Europa zmaga się z niezwykle wysoką temperaturą. Dziś w Paryżu padł rekord upału. W stolicy Francji słupek rtęci sięgnął 42,4 stopni. Służby apelują o zachowanie ostrożności - picie dużej ilości wody i nie wystawienie się na pro mienie słoneczne za długo, jeżeli nie jest to potrzebne.



Franky Zapata nie daje za wygraną. Będzie kolejna próba przelotu

"Latający człowiek" nie daje za wygraną. Franky Zapata zamierza ponowić próbę przelotu nad kanałem La Manche na zbudowanym przez siebie flyboardzie. W czwartek wpadł do wody. Nic mu się nie stało.



Kolejna krowa "wędrowniczka". Tym razem zwierzę wpadło do piwnicy

15 strażaków ratowało krowę, która wpadła do piwnicy w jednym z gospodarstw w miejscowości Pijanów w powiecie Koneckim (woj. świętokrzyskie). Ze zgłoszenia wynikało, że zwierzę znajduje się na głębokości około dwóch metrów.



