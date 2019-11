Opozycja apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy o zmianę decyzji ws. powołania Antoniego Macierewicza na marszałka seniora nowego Sejmu. Sam Macierewicz został wykreślony przez Barbarę Borys-Damięcką z listy gości pierwszego posiedzenia Senatu, na które marszałek senior Sejmu jest tradycyjnie zapraszany. Kolejne kobiety oskarżają dyrektora krakowskiego teatru Bagatela o mobbing i molestowanie. Dyrektor Schoen udaje się na urlop, jednak wcześniej złożył wyjaśnienia prezydentowi Krakowa Jackowi Majchrowskiemu. W hotelu w Białce Tatrzańskiej doszło do wybuchu gazu. Ewakuowano 24 osoby, parter budynku jest niemal całkowicie zniszczony, kilka osób odniosło obrażenia. Są zarzuty dla byłego posła Artura Zawiszy, który jednego dnia został dwukrotnie zatrzymany: potrącił rowerzystkę i prowadził samochód bez wymaganych uprawnień. Co jeszcze działo się w czwartek? O najważniejszych wydarzeniach dowiesz się ze specjalnego Podsumowania Dnia RMF FM.

Już 16 kobiet oskarża dyrektora Teatru Bagatela. On sam idzie na urlop

Siedem kolejnych kobiet związanych z Teatrem Bagatela zgłosiło, że były mobbingowane i molestowane przez dyrektora Henryka Jacka Schoena. Ten ma złożyć dzisiaj wyjaśnienia na ręce prezydenta Jacka Majchrowskiego. Schoen w rozmowie z TVN24 powiedział: "Dzisiaj doszedłem do wniosku, że idę na urlop". Ws. molestowania krakowska prokuratura wszczęła śledztwo.



Opozycja domaga się zmiany decyzji prezydenta ws. powołania Antoniego Macierewicza na marszałka seniora nowego Sejmu

Lewica apeluje do Prezydenta o cofnięcie decyzji w sprawie powołania Antoniego Macierewicza na marszałka seniora nowego Sejmu. Pismo w tej sprawie trafiło właśnie do Kancelarii Andrzeja Dudy. Uzasadniając decyzję posłowie lewicy piszą, że jest on znany z używania wykluczającego języka, działań na szkodę debaty publicznej i jest autorem licznych kłamstw na temat przyczyn katastrofy smoleńskiej. Podobny protest złożyli posłowie PO. "Ta nominacja jest obraźliwa dla Polek i Polaków, którym leży na sercu dobro Ojczyzny" - mówi Tomasz Siemoniak.



Macierewicz skreślony z listy gości pierwszego posiedzenia Senatu. "Burza w szklance wody"

"Już widać zadymę na horyzoncie; marszałek senior Barbara Borys-Damięcka skreśliła z listy gości tradycyjnie zapraszanego na pierwsze posiedzenie Senatu marszałka seniora Sejmu" - zauważył w czwartek marszałek Senatu obecnej kadencji Stanisław Karczewski. Sama Borys-Damięcka tłumaczy, że skreślenie było spowodowane pomyłką. "Zostałam błędnie poinformowana"- tłumaczy marszałek.



Zostałam błędnie poinformowana, że marszałkowie Seniorzy Sejmu na ogół nie brali udziału w poprzednich kadencjach w pierwszym posiedzeniu Senatu - podkreśliła w rozmowie z Onetem Barbara Borys-Damięcka. Dodała, że sprawa ta już została sprawdzona, pomyłka naprawiona, a zaproszenia zostaną ponownie wysłane.



Na pierwsze posiedzenie Senatu nowej kadencji nie byli zapraszani marszałkowie seniorzy Sejmu; to jest taka burza w szklance wody w stylu marszałka Stanisława Karczewskiego - tak wiceszef PO Tomasz Siemoniak odniósł się do słów marszałka Senatu kończącej się kadencji.



Sławomir Nitras o wyborach szefa PO: Rafał Trzaskowski jest dzisiaj najbliższy formatu premiera

Nitras o wyborach na szefa PO: Dzisiaj moim faworytem jest Rafał Trzaskowski Jakub Rutka /RMF FM

W Porannej rozmowie w RMF FM Robert Mazurek pytał swojego gościa o to, czy opowiada się za przeprowadzeniem prawyborów na kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Mam jedną poważną wątpliwość. Ja pamiętam, ja nawet byłem szefem sztabu wyborczego Radka Sikorskiego - akurat tego, który przegrał w prawyborach w 2010 roku, ale cieszę się, że byłem, bo widziałem wtedy potrzebę takiego właśnie przyspieszenia i pokazania młodszej twarzy - natomiast ja mam największy z tymi prawyborami, że jeżeli Grzegorz Schetyna przedstawia propozycję prawyborów, to powinien w sposób jakby kuluarowy, ale z przekonaniem wiedzieć, że jest dwoje poważnych konkurentów, którzy chcą w tych prawyborach stanąć. A ja słucham bardzo uważnie, rozmawiam z wszystkimi potencjalnymi pretendentami i wiem, że tak naprawdę zdecydowana na start jest jedna osoba poważna - Małgorzata Kidawa-Błońska. Teraz więc powstaje pytanie: z kim miałaby konkurować? - zauważył Sławomir Nitras.



Nitras zabrał też głos w sprawie wyborów na szefa PO. Nie skłamię, jeśli powiem panu, że dzisiaj moim faworytem pozostaje Rafał Trzaskowski. Wybierając szefa Platformy tak naprawdę patrzę na to, że wybieramy przyszłego premiera i wydaje mi się, że Rafał jest najbliższy temu formatowi dzisiaj - stwierdził.



Bunt w kadrze siatkarek. Mocne oświadczenie zawodniczek, tłumaczenie trenera

Na oczach mediów i kibiców rozgrywa się konflikt między zawodniczkami siatkarskiej reprezentacji Polski a trenerem Jackiem Nawrockim. Wczoraj PZPS podjął decyzję o kontynuacji współpracy z Nawrockim, choć część zawodniczek domagała się jego zwolnienia. Kapitan drużyny Agnieszka Kąkolewska w rozmowie z Onetem wyjawiła, że głównym zarzutem wobec Nawrockiego jest brak właściwej komunikacji. Dzisiaj portal opublikował oświadczenie siatkarek, w którym zawodniczki skarżą się na "bagatelizowanie stanu zdrowia zawodniczek, brak szczerości, błędy w prowadzeniu meczów". Do sprawy odniósł się także sam trener.



Wybuch gazu w hotelu w Białce Tatrzańskiej

Troje rannych w wybuchu gazu w hotelu w Białce Tatrzańskiej. Z budynku ewakuowano 24 osoby. Poszkodowani mają poparzenia drugiego i trzeciego stopnia. Po najciężej ranną osobę przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Są zarzuty Artura Zawiszy

Są dwa zarzuty dla polityka Artura Zawiszy - dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM. Dotyczą kierowania samochodu bez prawa jazdy po odebraniu uprawnień. Były poseł przyznał się, odmówił składania wyjaśnień.

Stefan W., podejrzany o zabójstwo Adamowicza, nie trafi na oddział szpitalny

Stefan W. - podejrzany o zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza - nie opuści celi aresztu. Gdańska prokuratura okręgowa odrzuciła wniosek o jego przeniesienie na oddział szpitalny. Zmiany sposobu odbywania aresztu chciał obrońca mężczyzny.