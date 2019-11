"Turcja będzie musiała otworzyć syryjskim uchodźcom drzwi do Europy, jeśli Unia Europejska nie udzieli Ankarze wystarczającego wsparcia" - zapowiedział prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Dodał, że jego kraj nie może sam "dźwigać tego ciężaru".

W Budapeszcie spotkali się prezydenci Turcji i Węgier / ZSOLT SZIGETVARY / PAP/EPA

Cytat Czy otrzymamy wsparcie, czy nie, będziemy wciąż pomagać gościom, których przyjmujemy. Ale, jeśli to nie wyjdzie, będziemy musieli otworzyć drzwi

powiedział Erdogan na konferencji prasowej z premierem Węgier Viktorem Orbanem w Budapeszcie.



Pomoc UE nie wystarcza

W 2016 r. Unia Europejska i Turcja zawarły porozumienie, które pozwala na odsyłanie do Turcji przybyłych przez terytorium tego kraju migrantów, których wnioski azylowe uznano za bezzasadne. UE z kolei zobowiązała się przeznaczać środki finansowe na utrzymanie migrantów w Turcji.



Prezydent Turcji już wcześniej skarżył się, że pomoc Unii Europejskiej dla jego kraju na rzecz rozwiązania kryzysu wokół uchodźców z Syrii jest zbyt mała. Jak poinformował, do tej pory Turcja, na której terenie przebywa ok. 3,5 mln uchodźców, wydała na ten cel 40 mld dol.

Marsz w Budapeszcie przeciwko tureckiej ofensywie

Orban podkreślił z kolei, że "bez Turcji nie da się zatrzymać migracji do Europy". W związku z tym Turcja jest strategicznym partnerem Węgier w dziedzinie bezpieczeństwa i kwestii migracji.



Przeciwko wizycie tureckiego prezydenta na Węgrzech w Budapeszcie odbył się kilkusetosobowy marsz, w którym wzięli udział m.in. działacze prokurdyjscy i pacyfiści.



Na początku października Turcja rozpoczęła w północno-wschodniej Syrii zbrojną ofensywę, której celem było wyparcie bojowników kurdyjskiej milicji Ludowe Jednostki Samoobrony (YPG) z przygranicznego pasa na środkowym odcinku granicy turecko-syryjskiej. Turcja planuje utworzyć tam "strefę bezpieczeństwa", w której - jak utrzymuje Ankara - mogłoby zamieszkać do 2 mln syryjskich uchodźców.