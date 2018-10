​Wypadek z udziałem prezydenckiej kolumny w Oświęcimiu. Podczas czwartkowej wizyty Andrzeja Dudy w mieście, w kolumnę wbiegł mały chłopiec. Dziecko zawieziono do szpitala.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Obara / PAP

Jak informuje "Gazeta Krakowska", do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Wyspiańskiego i Słowackiego, obok komendy policji w Oświęcimiu. Prezydent wjeżdżał do miasta.

9-latek próbował przejechać na hulajnodze przez jezdnię. Wtedy uderzył w bok trzeciego radiowozu jadącego w kolumnie.

Widzieliśmy to na własne oczy. Pan prezydent od razu zarządził zatrzymanie się kolumny, wybiegł do tego dziecka. Zaraz poprosiliśmy karetkę, która poruszała się też w kolumnie o to, by zajęła się dzieckiem. Spotkaliśmy się z rodzicami. Dziecko zostało przewiezione do szpitala, gdzie ja również tam pojechałem - mówił rzecznik prezydenta Błażej Spychalski w rozmowie z PAP. Zaznaczył, że "reakcja była natychmiastowa, błyskawiczna".

Według naszych informacji chłopiec nie odniósł żadnych poważnych obrażeń. Osobom jadącym w kolumnie - w tym prezydentowi - nic się nie stało.

Spychalski podkreśla, że jest w stałym kontakcie z rodzicami chłopca. Dodaje, że kontakt dziecka z samochodem był "bardzo delikatny".

(az)