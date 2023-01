Podczas manewrów w kanale portowym w Gdańsku uszkodzony został kadłub polskiego promu "Wawel" płynącego ze Szwecji. Pasażerowie bezpiecznie opuścili pokład.

Prom "Wawel" w stoczni / Marcin Bielecki / PAP

Prom był w kanale portowym na Westerplatte, na tzw. obrotnicy, gdzie jednostka musi się obrócić, by rufą wejść do portu. Prawdopodobnie z powodu silnego wiatru został zepchnięty na nabrzeże. Doszło do uszkodzenia poszycia burtowego.

Na szczęście, jak przekazali pracownicy armatora, do uszkodzenia doszło dwa metry nad poziomem morza. Nie ma więc ryzyka, że jednostka zacznie nabierać wody.

Prom przycumował bezpiecznie do brzegu. Wszyscy pasażerowie, 150 osób, opuścili pokład. Nie ucierpiał też ładunek. Rozładowano już kilkadziesiąt tirów i samochodów osobowych przewożonych na pokładzie jednostki.

Teraz trzeba ocenić uszkodzenia. Prom prawdopodobnie przez jakiś czas nie będzie mógł wypłynąć w morze.