12 osób zginęło w wypadku polskiego autobusu w Chorwacji. Co najmniej 34 osoby są ranne. MSZ potwierdza, że wszystkie ofiary to polscy obywatele - pielgrzymi, którzy jechali do Medjugorie.

Do tragedii doszło nad ranem na autostradzie A4 na północ od Zagrzebia - między miejscowościami Jarek Bisaški i Podvorec. Ten odcinek autostrady zamknięto. Trwa akcja ratunkowa i ustalanie szczegółów tragicznego zdarzenia. Pielgrzymi zmierzali do Medjugorie Pojazd miał numery rejestracyjne z województwa mazowieckiego. Z ustaleń RMF FM wynika, że autokarem podróżowali pielgrzymi jadący do Medjugorie. Potwierdził to premier Mateusz Morawiecki. Wszystkie osoby wydobyto z autokaru. Nie żyje 12 osób, które podróżowały autobusem. Co najmniej 34 osoby zostały ranne - jak podkreśla MSZ - "w różnym stopniu: od ran lekkich do ran ciężkich". Poszkodowani trafili do szpitali w pobliskim Zagrzebiu oraz w miejscowości Varaždin. Służby konsularne są na miejscu Jak powiedział reporterowi RMF FM rzecznik resortu dyplomacji Łukasz Jasina, Chorwaci już przesłali kondolencje do Warszawy z powodu tej tragedii. Na miejsce wysłano naszych dyplomatów. Udają się tam również minister zdrowia Adam Niedzielski i wiceszef MSZ Marcin Przydacz, a także medycy i psychologowie z Zespołu Pomocy Medycznej. Na miejsce wypadku jedzie także chorwacki minister spraw wewnętrznych. Niebawem MSZ ma uruchomić specjalną infolinię dla rodzin ofiar i osób poszkodowanych.