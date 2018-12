We wtorek dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci wybitnego śląskiego reżysera filmowego Kazimierza Kutza. Pozytywną informacją było natomiast oświadczenie o uwolnieniu polskich marynarzy i innych członków załogi porwanych przez piratów pod koniec października z pokładu kontenerowca "Pomerenia Sky". Wtorek był także kolejnym dniem (nie tylko) politycznego sporu wokół zmian w Sądzie Najwyższym: prezydent Andrzej Duda zarzucił sędziom SN złamanie konstytucji, co oni sami uznali za "próbę zastraszenia". Nie zabrakło również emocji sportowych: gościem Marcina Zaborskiego w Popołudniowej rozmowie w RMF FM był Robert Kubica, który zdradził, co czuje przed powrotem do wyścigów Formuły 1. Specjalnie dla Was zebraliśmy w podsumowaniu najważniejsze informacje wtorku: zobaczcie!

