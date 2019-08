Śledczy sprawdzają, czy decyzja o spuście ścieków do Wisły w Warszawie miała podstawy. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapewnia, że nikt awarii nie bagatelizuje i służby badają stan wody w rzece. Dzisiaj odbyło się też losowanie Ligi Mistrzów. Poznaliśmy składy grup, zespoły rozegrają pierwszą kolejkę już 17 i 18 września. Takie były najważniejsze informacje czwartku. Zebraliśmy je specjalnie dla Was w naszym Podsumowaniu Dnia.

Trzaskowski: Nie ma powodów do paniki, nie ma żadnej katastrofy ekologicznej

"Nie ma żadnej katastrofy ekologicznej. Mamy bardzo poważną awarię, nikt tej awarii nie próbuje bagatelizować. (...) Musimy badać stan wody w rzece, zwłaszcza poniżej tego zrzutu. I to robimy - przekazał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski w związku z awarią systemu przesyłu nieczystości do oczyszczalni Czajka. Jak dodał, "tunel pod dnem Wisły w Warszawie, którym biegną dwa kolektory ściekowe nie jest uszkodzony".

Spust ścieków do Wisły. Prokuratura bada, czy były do tego podstawy

Czy były podstawy do decyzji o spuście do Wisły ścieków - to jeden z głównych wątków badanych przez prokuraturę. Ta wszczęła śledztwo po awarii systemu przesyłu nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka.

Reporter RMF FM Krzysztof Zasada dowiedział się, że prokurator przeprowadził już oględziny uszkodzonego kolektora przy ulicy Farysa w Warszawie. Zabezpieczył też pierwsze dowody i zwrócił się o zabezpieczenie kolejnych.

"Afera hejterska". Wyjaśnienia członków KRS w większości były utajnione

Wyjaśnienia członków Krajowej Rady Sądownictwa, których nazwiska padają w kontekście "afery hejterskiej", w zdecydowanej większości były utajnione. Swoje stanowiska na posiedzeniu przedstawili Jarosław Dudzicz i Maciej Nawacki. Wcześniej szef Rady deklarował, że wyjaśnienia będą jawne.

Ołeksij Honczaruk zatwierdzony przez parlament na premiera Ukrainy

Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy zatwierdziła w czwartek na stanowisku premiera 35-letniego prawnika Ołeksija Honczaruka, który był dotychczas zastępcą szefa biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Jego kandydaturę poparło w głosowaniu 290 z 424 deputowanych.

Przed nowym rządem stoi najważniejsze zadanie: wzrost gospodarczy- oświadczył Honczaruk podczas debaty nad jego kandydaturą. Jak podkreślił, Ukraina potrzebuje wzrostu w wysokości 5-7 procent rocznie.

Robert Lewandowski przedłużył kontrakt z Bayernem Monachium

Robert Lewandowski oficjalnie przedłużył kontrakt z Bayernem Monachium. Polski napastnik podpisał nową umowę do 30 czerwca 2023 roku. Poprzednia obowiązywała do 2021.

Negocjacje w sprawie przedłużenia kontraktu polskiego napastnika trwały od dłuższego czasu, jednak dopiero teraz osiągnięto porozumienie.

Lewandowski kontra Kane, Pique kontra Piszczek. Znamy składy grup Ligi Mistrzów

Real Madryt vs. Paris Saint-Germain, FC Barcelona vs. Borrusia Dortmund czy Bayern Monachium vs. Tottenham Hotsput - między innymi takie spotkania zobaczymy w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Pierwszą kolejkę zaplanowano na 17 i 18 września, a ostatnią na 10 i 11 grudnia. Finał odbędzie się 30 maja 2020 roku w Stambule.





Lepsze Jutro z RMF FM. Supernowoczesna pracownia dla szkoły w Janczowej

Nasz żółto-niebieski konwój charytatywny się nie zatrzymuje! Po Zajączkach Drugich i Prawiednikach przyszedł czas na Janczową w Małopolsce, gdzie w ramach naszej charytatywnej akcji Lepsze Jutro z RMF FM powstaje supernowoczesna pracownia matematyczno-informatyczna. W pełni wyposażone sale oddamy w sumie w pięciu miejscach w Polsce.