Odbyła się kolejna debata RMF FM z cyklu "Po prostu Polska". Przedstawiciele komitetów wyborczych odpowiedzieli na pytania o praworządność, pojawiły się opinie dot. cyfryzacji sądów i wyroku TSUE. Najstarsze biuro podróży ogłosiło bankructwo, co oznacza kłopoty dla tysięcy podróżnych i pracowników. Centrum Informacyjne Sejmu potwierdziło, że zatrzymany funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej groził Katarzynie Lubnauer. Co jeszcze wydarzyło się w poniedziałek? Najważniejsze wydarzenia w podsumowaniu dnia.

Cyfryzacja sądownictwa, sędziowie pokoju i wyrok TSUE. Przedwyborcza debata o praworządności

Praworządność była tematem kolejnej debaty "Po prostu Polska" przed wyborami parlamentarnymi 2019, organizowanej przez RMF FM, "Dziennik Gazetę Prawną" i Interię.pl z udziałem polityków z największych ugrupowań. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL-Koalicji Polskiej i Konfederacji dyskutowali na temat wyroku TSUE, kwestii usprawnienia sądownictwa, zmian w procedurach, a nawet pojawił się temat kary śmierci.

Do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich pięciu ogólnopolskich komitetów wyborczych.



PSL- Koalicja Polska - Krzysztof Paszyk

Prawo i Sprawiedliwość - Michał Wójcik

Lewica - Krzysztof Śmiszek

Konfederacja - Michał Wawer

Koalicja Obywatelska - Borys Budka

Funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej zatrzymany za groźby pod adresem Lubnauer

Centrum Informacyjne Sejmu podało, że policja zatrzymała funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej z 19-letnim stażem. Jak wyjaśniono w komunikacie, mężczyzna miał grozić osobie publicznej. Stołeczna policja potwierdza informacje, że chodzi o groźby wobec posłanki Katarzyny Lubnauer.

Thomas Cook, najstarsze na świecie biuro podróży zbankrutowało

Ostatni samolot Thomasa Cooka już na ziemi STORYFUL /X-news

Najstarsze na świecie biuro podróży Thomas Cook ogłosiło w poniedziałek upadłość pozostawiając bez pomocy setki tysięcy klientów na całym świecie. Rozpoczęto akcję sprowadzania ich do kraju. Mowa o 150 tys. osób. Operacja potrwa około dwóch tygodni i kosztować będzie około stu milionów funtów. Przyczyną upadłości firmy jest jej olbrzymie zadłużenie. W ub. piątek Thomas Cook poinformował, że w trybie pilnym ubiega się od kredytodawców i udziałowców o doraźną pomoc w wysokości 200 mln funtów (250 mln dolarów) aby uniknąć bankructwa.



Sztab kryzysowy w biurze podróży Neckermann. Powodem plajta Thomasa Cooka

W biurze podróży Neckermann w Polsce, którego właścicielem jest Thomas Cook, zorgnizowano sztab kryzysowy - ustalili reporterzy RMF FM. Najstarsze na świecie biuro podróży ogłosiło upadłość dzisiaj.



Za granicą jest około 2 tys. turystów Neckermanna. Jak ustalił reporter RMF FM, na razie klienci nie mają żadnych kłopotów.



Problemy ma natomiast grupa polskich turystów, którzy wykupili wczasy w Hiszpanii, korzystając z oferty niemieckiego Neckermanna. Jak poinformował PAP jeden z turystów Lecha Obara, choć opłacili pobyt, hotel zażądał od nich jeszcze raz po 500 euro.





Atak nożownika w Rybniku: Wtargnął do komendy i ranił recepcjonistkę

Dramatyczne doniesienia z Rybnika w woj. śląskim. 63-letni mężczyzna wtargnął do Komendy Miejskiej Policji i ugodził nożem recepcjonistkę.



Macron wzywa do demonstracji w Polsce, wiceszef polskiego MSZ mówi, że jest zmęczony pouczaniem prezydenta Francji

To Polska blokuje wspólne wysiłki Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska - stwierdził prezydent Francji Emmanuel Macron w drodze na sesję klimatyczną ONZ. Na pokładzie samolotu lecącego do USA, Macron przypomniał, że w czerwcu na szczycie UE cztery kraje członkowskie - Polska, Czechy, Estonia i Węgry - zablokowały zapisy dotyczące neutralności klimatycznej, jaką wszystkie państwa unijne miałyby osiągnąć do 2050 roku.

Według dziennika "Le Parisien" prezydent Francji wskazał, że odpowiedzialna jest za to Polska. Prawda jest taka, że jest jeden (kraj - PAP), który wszystko blokuje; to Polska- powiedział Macron. Moim celem jest przekonać inne kraje, by ruszyły - mówił prezydent i wezwał młodych, by demonstrowali w Polsce. Niech jadą manifestować w Polsce! By mi pomóc zmobilizować tych, których nie mogę zmobilizować do zmiany! - powiedział Macron cytowany przez "Le Parisien". Więcej o tym przeczytasz >>>TUTAJ<<<.

Mam nadzieję, że prezydent Macron ma świadomość tego, jak wiele Polska wykonała już w zakresie starań w kwestii redukcji CO2 i zarówno w tym obszarze, jak i innych będzie unikał tego rodzaju pouczanek, które w jego przypadku stają się już męczące - tak słowa Macrona skwitował wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk. Więcej o tym przeczytasz >>>TUTAJ<<<

Nieoczekiwany ruch prezydenta USA. Donald Trump na szczycie klimatycznym ONZ

Wbrew zapowiedziom, Donald Trump pojawił się na sesji klimatycznej ONZ. Były burmistrz Nowego Jorku - Michael Bloomberg, podziękował za to prezydentowi i dodał, że liczy iż wpłynie to na politykę dotyczącą zmian klimatycznych.



Nagrody Emmy: Najwięcej statuetek dla "Gry o tron", ale to "Fleabag" triumfuje

Serial "Gra o tron" zdobył w niedzielę 12 nagród Emmy, najbardziej prestiżowych nagród telewizyjnych przyznawanych w USA, w tym za najlepszy serial dramatyczny. Podczas ceremonii w Los Angeles wielki sukces odniósł brytyjski serial komediowy "Fleabag".

Równonoc jesienna. Dziś pierwszy dzień jesieni

To już oficjalne pożegnanie lata i przywitanie nowej pory roku. Początek astronomiczny i kalendarzowy jesieni 2019 wypadł wyjątkowo tego samego dnia, czyli 23 września.