Powyborczy poniedziałek przyniósł wiele komentarzy i analiz. Kto ogłosił początek końca PiS-u? Jak idzie liczenie głosów? Czy PO wejdzie w koalicję z PSL-em w sejmikach wojewódzkich? Tego wszystkiego dowiecie się z naszego podsumowania dnia. Dodatkowo znajdziecie w nim informacje m.in. o zwolnieniach dyscyplinarnych w PLL LOT i kolejnym sukcesie "Kleru" Smarzowskiego.

Cymański o porażce Jakiego: Bardzo to przeżyłem

Poniedziałkowy poranek przyniósł podsumowania po wyborach samorządowych. Jest skromniej, ale jest sukces, bo porównajmy to do poprzednich wyników. To jest dobra prognoza na przyszłość - mówił Tadeusz Cymański w rozmowie z Robertem Mazurkiem.



Polityk przyznał, że zabolała go porażka Patryka Jakiego, który przegrał bój o władzę w Warszawie z Rafałem Trzaskowskim. To jest cień. Bardzo to przeżyłem - stwierdził Cymański. Warszawa była trudnym miastem i nie ma co ukrywać, że tu jest bardzo ciężko - zauważył.

Neumann: Jesteśmy po słowie z PSL-em

O poranku studiu RMF FM odwiedził również Sławomir Neumann. My jesteśmy po słowie z Polskim Stronnictwem Ludowym, bo przecież dwanaście lat współrządzimy w sejmikach. To jest jak gdyby oczywiste, że rozpoczynamy to budowanie koalicji od PSL-u, a PSL od nas, to jest naturalne - zadeklarował polityk PO.



Nie jestem w stanie gratulować PiS-owi niczego, bo to, co oni robią i robili w tej kampanii, ta brudna kampania oszczerstw, ta jazda Morawieckiego z kłamstwami po Polsce nie zasługują na to, by to w jakikolwiek sposób poważnie doceniać. Tak nie powinno się prowadzić polityki - podkreślił Neumann.

LOT zwalnia dyscyplinarnie za strajk. "Chcemy interwencji premiera Morawieckiego"

Masowe zwolnienia dyscyplinarne związkowców w PLL LOT. Jak informują nasi reporterzy 67 osób dostało mailem wypowiedzenia. Osobiście, w trakcie rozmów z prezesem spółki, dyscyplinarki dostali liderzy związków. Ze względu na strajk odwołano 4 loty z Warszawy - do Norymbergi, Tokio, Seulu i Toronto.

PKW: Nie ma jeszcze wyników wyborów do żadnego z sejmików

Jak dotąd ustalono wyniki wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów w 2370 gminach i miastach; ustalono również wyniki wyborów do 2360 rad gmin i 175 rad powiatów oraz do 3 z 18 rad dzielnic Warszawy; nie ustalono wyników w żadnym sejmiku - poinformowano na konferencji PKW. Frekwencja podczas niedzielnych wyborów wyniosła wg. PKW ponad 54 procent.



Powyborczy dwugłos w Popołudniowej rozmowie w RMF FM



Popołudniowa rozmowa w RMF FM również dotyczyła wyników wyborów samorządowych. Gośćmi Marcina Zaborskiego byli: Joanna Mucha i Łukasz Schreiber.





Przed wyborami mówiło się o tym, że PiS chce sięgnąć po połowę sejmików - to jest już w tej chwili zupełnie poza możliwościami. Trzeba to powiedzieć wprost i jednoznacznie - od wczorajszych wyborów zaczął się koniec PiS-u - oceniła w RMF FM Joanna Mucha.





Patryk Jaki walczył wspaniale, walczył do końca. Walczył odważnie - to jest rzecz bezapelacyjna - podkreślał z kolei Łukasz Schreiber.





Gersdorf apeluje do sędziów odesłanych w stan spoczynku

Poniedziałek przyniósł nową odsłonę sporu o reformę polskiego sądownictwa.

I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf w oficjalnym stanowisku wezwała sędziów Sądu Najwyższego odesłanych w stan spoczynku, by stawili się w pracy - ustalił reporter RMF FM Patryk Michalski. To jedna z decyzji, jakie zapadły po naradzie z udziałem prezesów izb Sądu Najwyższego, podczas której sędziowie odnieśli się do zabezpieczenia wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W poniedziałek do pracy wrócili sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy po 3 lipca przeszli w stan spoczynku.

Czaputowicz zapowiada nowelizację ustawy o SN

Będzie potrzebna nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym - powiedział w Brukseli szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz odnosząc się do postanowienia TSUE. Z ministrem nie zgadza się poseł Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz. Nie sądzę, żebyśmy cokolwiek musieli nowelizować - powiedział w rozmowie z RMF FM szef sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka.









"Kler" wciąż przyciąga tłumy

Smarzowski: Kilku aktorów mi odmówiło Agencja TVN/-x-news

W poniedziałek pojawiły się dane dot. tego, ile osób obejrzało już film "Kler" Wojciecha Smarzowskiego. Okazuje się, że obraz pobił kolejny rekord - od premiery pod koniec września przyciągnął do kin ponad 4,1 mln widzów.





Głównych bohaterów "Kleru" grają: Janusz Gajos, Jacek Braciak, Robert Więckiewicz i Arkadiusz Jakubik. W obsadzie są także m.in.: Joanna Kulig, Iwona Bielska, Mirosław Haniszewski, Henryk Talar, Katarzyna Herman, Rafał Mohr i Bartosz Bielenia.





Znamy termin próbnego egzaminu ósmoklasisty

W poniedziałek poznaliśmy termin próbnego egzaminu ósmoklasisty. Wszystkie zainteresowane szkoły podstawowe będą mogły przeprowadzić go w dniach 18-20 grudnia.



Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Proponuję, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu(np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi) - napisał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.









Anita Włodarczyk powalczy o tytuł Lekkoatletki Roku

Poniedziałek przyniósł też pozytywną informację ze świata sportu. Anita Włodarczyk została doceniona przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych. Nasza utytułowana młociarka, która w tym roku w Berlinie dorzuciła do swej bogatej medalowej kolekcji złoto mistrzostw Europy, znalazła się w gronie dziesięciu zawodniczek nominowanych w prestiżowym plebiscycie IAAF do tytułu Lekkoatletki Roku!