Anita Włodarczyk doceniona przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych: nasza utytułowana młociarka, która w tym roku w Berlinie dorzuciła do swej bogatej medalowej kolekcji złoto mistrzostw Europy, znalazła się w gronie dziesięciu zawodniczek nominowanych w prestiżowym plebiscycie IAAF do tytułu Lekkoatletki Roku!

Anita Włodarczyk / Martin Divisek / PAP/EPA

Oprócz 33-letniej Włodarczyk - dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej i wielokrotnej mistrzyni świata i Europy - o miano najlepszej lekkoatletki sezonu rywalizować będą m.in. ubiegłoroczna triumfatorka plebiscytu, utytułowana siedmioboistka, świetnie radząca sobie również w skoku wzwyż Belgijka Nafissatou Thiam, brytyjska sprinterka Dina Asher-Smith, chorwacka dyskobolka Sandra Perkovic czy specjalizująca się w biegach na średnich dystansach Caster Semenya z RPA.

Co istotne: kandydaturę Anity Włodarczyk może wesprzeć każdy z nas! Każdy, kto posiada profil na Facebooku lub Twitterze: w zależności od instrukcji IAAF wystarczy polubić lub udostępnić dalej post ogłaszający nominację dla Polki!



Za trzy tygodnie, po pierwszej części głosowania, IAAF ogłosi nazwiska pięciu zawodniczek, które dostaną się do "ścisłego finału" IAAF World Athlete of the Year.

We wtorek, 23 października przedstawione zostaną nominacje dla dziesięciu lekkoatletów.

Ostateczne wyniki obu plebiscytów poznamy 4 grudnia na gali w Monako.