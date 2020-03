Stany Zjednoczona i Europa to dwa największe ogniska epidemii. W tych dwóch miejscach codziennie odnotowuje się skokowe wzrosty liczby nowych przypadków zakażenia koronawirusem i zgonów przez niego spowodowanych. Wczoraj we Włoszech liczba osób zmarłych wzrosła do ponad 10 tys., dramatyczne dane płyną też z Nowego Jorku. Prezydent Donald Trump uznał jednak, że objęcie stanu kwarantanną nie jest konieczne. W Polsce w ciągu doby poinformowano o 249 nowych zachorowaniach. WHO ostrzega, że koronawirus rozprzestrzenił się również „w dziesiątkach” krajów afrykańskich.

W Polsce w ciągu wykryto 249 nowych zachorowań. Dwie osoby zmarły.





Liczba zgonów spowodowanych koronawirusem we Włoszech osiągnęła poziom 10 tys. Tylko ostatniej doby z powodu COVID-19 odnotowano 889 zgonów.





W Stanach Zjednoczonych zmarło niemowlę zakażone koronawirusem.





Chińskie władze poinformowały o 45 nowych przypadkach zakażenia wirusem. 44 z nich to przypadki "zaimportowane".





Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział, że zmiany w Kodeksie wyborczym wprowadzone przez posłów zostaną usunięte przez Senat.





Dziś odbędzie się rozmowa kandydatów na prezydenta. "Wszystkie rozwiązania są możliwe" - stwierdził szef PO Borys Budka w rozmowie z TVN24.





Dyrektor medyczny angielskiego oddziału brytyjskiej służby zdrowia stwierdził, że jeśli liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii będzie mniejsza niż 20 tys., to będzie można uznać to za sukces.







10:38

W ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej w sobotę skontrolowano 20,5 tys. osób wjeżdżających do Polski, w tym 15,2 tys. na granicy wewnętrznej - z krajami UE - poinformowała w niedzielę Straż Graniczna.

Ograniczenia w ruchu granicznym obowiązują od 15 marca. Początkowo wprowadzone zostały na dziesięć dni. Zgodnie z zapowiedzią szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, obecnie mają potrwać do 13 kwietnia.





10:37

Właściciel New York Knicks Jim Dolan otrzymał pozytywny wynik testu na zakażenie koronawirusem - poinformował występujący w koszykarskiej lidze NBA klub.





10:35

Dotychczas wpłynęło 18,4 tys. wniosków w sprawie odroczenia terminu płatności składek - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Możliwość odroczenia oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem.







10:17

Dziewięć z 16 klubów norweskiej ekstraklasy zwolniło tymczasowo wszystkich swoich piłkarzy. Zarejestrowali się oni jako bezrobotni, lecz będą musieli teraz przyjąć każdą zaoferowaną im pracę. Dla graczy Vikinga Stavanger właśnie nadeszła oferta od... plantatora pomidorów.









10:05

Przewodniczący komitetu organizacyjnego igrzysk w Tokio Yoshiro Mori zasugerował, że przełożona z powodu koronawirusa na przyszły rok impreza powinna odbyć się latem. Ten sam wariant dominuje w mediach, z których część podała już nawet nową datę rozpoczęcia - 23 lipca.







09:49

Do 408 wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem na Węgrzech. Zmarło 13 osób, u których stwierdzono SARS-CoV-2 - poinformowano w niedzielę na rządowej stronie internetowej poświęconej koronawirusowi.









09:29

W niedzielę 29 marca odbędzie się 10 rejsów do Warszawy w ramach akcji "Lot do domu", w tym m.in. z Londynu, Chicago, Paryża czy Cancun - poinformował na Twitterze resort spraw zagranicznych.





09:28

W Niemczech liczba wykrytych przypadków wzrosła do 52 tys. 547. U naszych sąsiadów z powodu koronawirusa zmarło 389 osób.





09:26

W Korei Płd. potwierdzono w niedzielę 105 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zwiększając tym samym bilans zainfekowanych do 9538 - podały Koreańskie Centra ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (KCDC), zastrzegając że prawie połowa zakażonych Covid-19 została już wyleczona.





09:22

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 79 nowych przypadkach koronawirusa; łącznie choruje 1717 Polaków; zmarła kolejna osoba.





09:10







09:08

Na jedynym na Podkarpaciu przejściu granicznym z Ukrainą w Korczowej, w niedzielę rano ruch samochodów osobowych odbywa się na bieżąco. Z kolei na wyjazd z Polski kierowcy tirów czekają 11 godzin, a 17 na wjazd.







09:07

Kościoły są zamknięte, jedzenie jedynie na wynos, a turyści, głównie miastowi, nie mogą wynajmować domów - tak prowincjonalne hrabstwo Garrett w stanie Maryland ściśle przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasach epidemii. Nie chcemy tu Nowego Jorku - mówią niektórzy.







09:06

Gwiazdy hiszpańskiego sportu i artyści w ciągu kilku godzin zebrali ponad pół miliona euro na walkę z pandemią koronawirusa biorąc udział w charytatywnym wydarzeniu muzycznym zorganizowanym przez piłkarską ekstraklasę Hiszpanii. Transmisję przeprowadzono w internecie.







08:27

W Nowej Zelandii potwierdzono pierwszy przypadek śmiertelny zakażenia koronawirusem. Od początku epidemii Covid-19 odnotowano w tym kraju w sumie 514 infekcji - podała w niedzielę agencja Associated Press.







08:25

NFL - Liga futbolu amerykańskiego - przekazała 35 milionów dolarów na walkę z koronawirusem. Pieniądze pochodzą od graczy, właścicieli klubów, fundacji i sponsorów. Fundusze mają zostać przeznaczone nie tylko na sprzęt medyczny, ale przekazane także amerykańskiemu Czerwonemu Krzyżowi oraz na pomoc w dostawach żywności dla tych, którzy są objęci kwarantanną.



08:23

W Stanach Zjednoczonych zmarł pierwszy więzień, który odbywał karę w federalnej placówce. To 59-letni Patrick Jones, który odbywał karę za handlowanie narkotykami.







08:20

Do każdego brytyjskiego domostwa trafi list od Borisa Johnsona. Premier sugeruje w nim, że "im więcej osób będzie przestrzegało zasad izolacji, tym mniej ludzi umrze z powodu koronawirusa". Jak podaje "The Telegraph" Johnson wskazuje też w liście, że "musi być gorzej, żeby w przyszłości było lepiej".





08:18

Wszystko z powodu koronawirusa.











07:53

Rosyjscy aktywiści martwią się, że władze kraju wykorzystają koronawirusa do śledzenia obywateli i ich podsłuchiwania. Jednym z narzędzi, które może wykorzystać Władimir Putin jest funkcjonujący w Moskwie system rozpoznawania twarzy - sugeruje CNN.





07:47

143 nowe przypadki zakażenia koronawirusem stwierdzono w niedzielę w Tajlandii, co oznacza, że od początku pandemii Covid-19 zaraziło się 1 388 osób - poinformował rzecznik rządowego centrum ds. sytuacji związanej z Covid-19 (CCSA).





07:44

Hiszpańscy policjanci oddali hołd zmarłemu koledze, Jesusowi Gayoso, który zmarł na COVID-19, chorobę wywołaną koronawirusem Hiszpańscy policjanci oddali hołd zmarłemu koledze, Jesusowi Gayoso, który zmarł na COVID-19, chorobę wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2. Funkcjonariusze utworzyli na ulicach miasta Logrono w północnej Hiszpanii straż honorową, zaledwie kilka godzin po jego śmierci. Zobaczcie!





07:36

Wczoraj do wybrzeży Los Angeles dotarł statek-szpital amerykańskiej marynarki wojennej. Zobaczcie, jak jest wyposażony.







06:53

We Włoszech w czasach pandemii koronawirusa do kościoła można chodzić tylko przy okazji wyjścia do pracy lub na zakupy czy do apteki - takie zalecenie wydało MSW. Wyjaśniło, że chodzi o to, by maksymalnie ograniczyć przemieszczanie się.





06:50

Arabia Saudyjska po raz kolejny zaostrzyła ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa. W sobotę na czas nieokreślony zawiesiła wszystkie międzynarodowe połączenia lotnicze i dotyczy to zarówno linii państwowych, jak i prywatnych.







06:45

Donald Trump oświadczył w sobotę, że Nowy Jork nie wymaga kwarantanny z powodu pandemii koronawirusa. Wcześniej prezydent USA mówił, że rozważa objęcie kwarantanną stanów Nowy Jork i New Jersey oraz części Connecticut.







06:43

Łącznie ponad 2 tys. osób zakażonych koronawirusem zmarło do tej pory w Stanach Zjednoczonych - wynika z danych przedstawionych w sobotę w raporcie Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Oznacza to, że liczba zgonów podwoiła się w USA w niecałe trzy doby i obecnie wynosi 2010.





06:40

Żona kanadyjskiego premiera Justina Trudeau, Sophie Gregoire Trudeau, poinformowała w sobotę, że została wyleczona z choroby Covid-19. Zakażenie koronawirusem stwierdzono u niej 12 marca.







06:35



Gubernator stanu Illinois w USA J.B. Pritzker poinformował, że z powodu zakażenia koronawirusem zmarło w tym stanie niemowlę - podał w sobotę "The New York Times". To pierwszy na świecie przypadek śmierci tak małego dziecka z powodu choroby Covid-19.





06:28

Koronawirus rozprzestrzenił się w dziesiątkach z 47 krajów Regionu Afryki według podziału Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Dotąd zanotowano tam 2650 zakażeń i 49 zgonów - napisał w sobotę na Twitterze szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.





06:25

W ciągu ostatniej doby na Ukrainie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem wzrosła o 46, do 356 - poinformowało w sobotę wieczorem ministerstwo ochrony zdrowia tego kraju. Dotąd dziewięć osób chorych na Covid-19 zmarło, a pięć wyzdrowiało.