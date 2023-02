Rekordową ilość narkotyków przejęła nowozelandzka policja. 3,2 tony kokainy dryfowało na wodach międzynarodowych Oceanu Spokojnego. Taka ilość mogłaby pokryć roczne "zapotrzebowanie" Australii.

Przechwycenie transportu kokainy na Oceanie Spokojnym / twitter.com/nzpolice /

Taka ilość przechwycona przez mundurowych, to absolutny rekord Nowej Zelandii i największa w historii akcja zakończona konfiskatą narkotyków. Ładunek unosił się w punkcie tranzytowym, czyli miał zostać w niedługim czasie odebrany przez przemytników. Nowozelandzka policja utrzymuje, że 3,2 tony kokainy miały zostać wprowadzone na rynek australijski.

Uważamy, że była to ilość kokainy wystarczająca do zaspokojenia potrzeb australijskiego rynku na około jeden rok i było to więcej niż Nowa Zelandia wykorzystałaby w ciągu 30 lat - przyznał szef nowozelandzkich służb Andrew Coster.