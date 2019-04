75-latek podpalił się przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie, w okolicy kancelarii premiera. Mężczyzna przeżył dzięki szybkiej pomocy, sprawę bada prokuratura. Zamieszki w Wenezueli - tłumy mieszkańców wyszły na ulicę stolicy Wenezueli po tym, jak Juan Guaido wezwał armię do pomocy w odsunięciu od władzy prezydenta Nicolasa Maduro. W Japonii - po 30 latach panowania - cesarz Akihito ogłosił swoją abdykację. Zastąpi go syn. Sprawdźcie, co jeszcze się działo. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie najważniejszych informacji dnia.

