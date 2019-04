Tłumy wyszły na ulicę stolicy Wenezueli po tym, jak przywódca opozycji Juan Guaido wezwał armię do pomocy w odsunięciu od władzy prezydenta Nicolasa Maduro. Jak informuje agencja Reutera, pojazd wenezuelskiej armii wjechał w protestujących przed bazą wojskową La Carlota w Caracas. Wcześniej w pobliżu bazy odbywał się wiec szefa wenezuelskiej opozycji Juana Guaido. Wydarzenia w Wenezueli śledziliśmy w naszej relacji na żywo. Zobaczcie jej zapis!

21:20

Doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton powiedział, że administracja USA rozważa "wszystkie opcje" wobec Wenezueli, zastrzegł jednak, że Waszyngton chce pokojowego przekazania władzy w Caracas.



Bolton powiedział również, że oczekuje, iż Rosja nie będzie się mieszać w wewnętrzne sprawy Wenezueli.



Dodał, że to, co dzieje się w tym kraju, to nie jest zamach stanu, lecz sytuacja, w której legalny prezydent Wenezueli, Juan Guaido, stara się przejąć kontrolę nad krajem.

20:44

Prezydent USA Donald Trump zapewnił we wtorek, że śledzi rozwój sytuacji w Wenezueli, dodając, że jego kraj jest po stronie narodu Wenezueli i jego wolności. Waszyngton za prawowitego prezydenta Wenezueli uznaje szefa tamtejszej opozycji Juana Guaido.



Bardzo uważnie śledzę sytuację w Wenezueli. Stany Zjednoczone są po stronie Narodu Wenezueli i jego Wolności! - napisał na Twitterze amerykański prezydent.

20:16

Wenezuelski minister obrony Vladimir Padrino oświadczył, że "akty przemocy" dokonywane przez niektórych członków armii zostały "częściowo pokonane". Dodał, że najwyżsi rangą wojskowi pozostają lojalni wobec "konstytucji", czyli - w jego opinii - rządów Nicolasa Maduro. Słowa Padrino, które padły w jego transmitowanym przez państwową telewizję przemówieniu, odnoszą się do działań żołnierzy, którzy przyłączyli się do przewodniczącego wenezuelskiej opozycji Juana Guaido.



Jednocześnie wenezuelski minister spraw zagranicznych Jorge Arreaza zaprzeczył, by w kraju trwał wojskowy zamach stanu zmierzający do obalenia Maduro. Jego zdaniem Guaido działa na polecenie Waszyngtonu.



To nie jest próba wojskowego zamachu stanu. To zostało bezpośrednio zaplanowane przez Waszyngton, w Pentagonie i Departamencie Stanu oraz przez (doradcę Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Johna) Boltona - powiedział Arreaza w rozmowie z agencją Reutera.

19:52

Według mediów, co najmniej 56 rannych we wtorkowych zamieszkach w Caracas. Bilans poszkodowanych może się zwiększyć.



19:22

Jak donoszą amerykańskie media, około 100 żołnierzy przeszło już na stronę opozycji. Trwa wymiana ognia. Wojskowi, którzy postanowili opuścić dyktatora zakładają niebieskie opaski. To już wojna domowa - mówią komentatorzy w USA - relacjonuje korespondent RMF FM w Waszyngtonie.



Opozycję w Wenezueli wspierają Stany Zjednoczone. Mike Pence zapewnił, że Amerykanie są ze wszystkimi Wenezuelczykami, którzy kochają wolność i wychodzą na ulicę.



19:00

18:28

18:23

Władze m.in. Kolumbii i Brazylii wyraziły we wtorek poparcie dla przywódcy opozycji w Wenezueli Juana Guaido, który wezwał armię do pomocy w odsunięciu od władzy prezydenta Nicolasa Maduro. Z kolei Boliwia i Kuba potępiły te działania, wyrażając wsparcie dla Maduro.

18:18

Minister spraw zagranicznych Wenezueli Jorge Arreaza zapewnił, że rewolta, jaką wywołał szef opozycji Juan Guaido, wkrótce zostanie zatrzymana - informuje agencja AP. Zdaniem ministra w uwolnienie opozycjonisty Leopoldo Lopeza zamieszane są USA.



W rozmowie telefonicznej z Associated Press Arreaza oświadczył, że to prawdopodobnie Stany Zjednoczone zapłaciły strażnikowi, by umożliwić uwolnienie Lopeza, który przebywał w areszcie domowym od blisko dwóch lat. Lopez informował, że został uwolniony przez armię na rozkaz Guaido.

18:00

Pojazd wenezuelskiej armii wjechał we wtorek w protestujących zgromadzonych przed bazą wojskową La Carlota w Caracas - informuje agencja Reutera. Wcześniej w pobliżu bazy odbywał się wiec szefa wenezuelskiej opozycji Juana Guaido. Na razie nie podano informacji o ewentualnych ofiarach.









17:09

Jesteśmy z wami - oświadczył wiceprezydent USA Mike Pence. W tweedzie skierowanym do Guaido, Pence wsparł Wenezuelczyków, którzy "kochają wolność i wychodzą na ulice, rozpoczynając operacion libertad (hiszp. operacja wolność)".

Dodał, że Stany Zjednoczone będą wspierały Wenezuelę "dopóki wolność i demokracja nie zostaną przywrócone".

16:00

Dziś tymczasowy prezydent Juan Guaido ogłosił rozpoczęcie Operacion Libertad (hiszp. operacja wolność). Władze (USA) w pełnie wspierają naród Wenezueli w jego dążeniu do wolności i demokracji - napisał na Twitterze sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Demokracji nie można pokonać - dodał.

13:05

Przywódca wenezuelskiej opozycji Juan Guaido oświadczył we wtorek, że rozpoczęła się "końcowa faza" jego planu odsunięcia od władzy Nicolasa Maduro i wezwał Wenezuelczyków oraz armię do poparcia go, aby zakończyć "uzurpację" Maduro. Prezydent Wenezueli z koeli napisał, że wojskowi zapewnili go o "pełnej lojalności".