Olga Tokarczuk odbierze dziś w Sztokholmie Literacką Nagrodę Nobla. Na miejscu są specjalni wysłannicy RMF FM, którzy na bieżąco będą relacjonować te historyczne wydarzenia. Najważniejsze informacje, komentarze i multimedia zbieramy w relacji minuta po minucie!

14:43

"Każda książka napisana przez człowieka wychodzi poza niego". Dziś, gdy czekamy na to, co wydarzy się w Sztokholmie, to zdanie z debiutanckiej powieści Olgi Tokarczuk "Podróż ludzi Księgi", brzmi wyjątkowo - prawie jak przepowiednia. Książki autorki "Biegunów" już dawno wyszły - a Booker i Nobel tylko wzmocniły ten efekt - poza granice krajów i języków, wyszły naprzeciw czytelnikom z całego świata. Warto potraktować to, co teraz się dzieje jako pretekst do skonfrontowania się na nowo (lub po raz pierwszy) z tą prozą - pisze na blogu dziennikarz RMF FM Maciej Nycz.

Polecamy cały wpis Olga Tokarczuk, ludzie Księgi i bizarny świat

"Wielce Szanowna Laureatko! Proszę przyjąć słowa uznania i gratulacje z okazji otrzymania Literackiej Nagrody Nobla. W dniu wręczenia lauru chcę wyrazić radość, że Akademia Szwedzka uhonorowała Pani twórczość, w której zagadnienia uniwersalne i polska wrażliwość tak znakomicie się dopełniają. Ciszę się, że pani kunszt pisarski, który doceniają od dawna czytelnicy, krytycy i badacze w kraju i za granicą, znalazł teraz najwyższą ocenę w oczach członków Komitetu Noblowskiego" - napisał prezydent Andrzej Duda w liście do Olgi Tokarczuk.







"Składając raz jeszcze gratulacje z okazji uhonorowania Pani Nagrodą Nobla za rok 2018 w dziedzinie literatury, serdecznie zapraszam Panią, w dogodnym dla Pani terminie, do złożenia wizyty w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego" - napisał z kolei minister kultury Piotr Gliński. "Będzie mi niezwykle miło osobiście podziękować Pani za wkład w rozsławienie polskiej literatury w świecie" - dodał.





14:36

W oczekiwaniu na ceremonię rozdania Nagród Nobla, przypominamy wykład noblowski Olgi Tokarczuk.



Pisarka mówiła o kryzysie narracji we współczesnym świecie oraz o pułapce, jaką okazała się powszechna w naszych czasach narracja pierwszoosobowa, która, zdaniem pisarki, traci z oczu uniwersalną perspektywę. Jednak stosowana w literaturze fikcja jest zawsze jakimś rodzajem prawdy - podkreśliła polska noblistka.



CZYTAJ RÓWNIEŻ: Wykład noblowski Olgi Tokarczuk: Fikcja jest zawsze jakimś rodzajem prawdy





14:30

Jesteśmy przed Filharmonią Sztokholmską Michał Dukaczewski /RMF FM